ديوا: لا نية لزيادة التعرفة في أسعار الكهرباء

المصدر: مدحت السويفي - دبي

قال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي سعيد مطر الطاير، إنه لا توجد نية لزيادة التعرفة في اسعار الكهرباء رغم الأحداث العالمية، مشيرا إلى أن توجيهات الحكومة واضحة بخصوص تسهيل الأعمال.

وقال الطاير، خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن إدراج ديوا في سوق دبي المالي، إنه بفضل القيادة الرشيدة، عززت دبي نموها لتصبح اقتصادًا عالميًا مزدهرًا ومتنوعًا في غضون عقود قليلة، موضحا أن الطرح يشكل لحظة تاريخية، حيث تعد الهيئة أول جهة حكومية في دبي تطرح أسهمها للاكتتاب العام، بما يعكس الثقة الكبيرة من قبل القيدة الرشيدة وحكومة دبي، بصفتها المزود الحصري لخدمات الكهرباء والمياه في الإمارة.

وأشار الطاير، إلى أن ديوا أول جهة حكومية تطرح أسهمها للاكتتاب العام ضمن التوجهات الاستراتيجية الجديدة لتطوير السوق المالي في دبي.

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