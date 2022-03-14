«ميزون بايز إيدج» برج سكني فندقي يضم 24 طابقاً

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يوفّر «داماك ميزون بايز إيدج» عقارات سكنية فاخرة ومخدومة في منطقة الخليج التجاري. ويقع البرج بالقرب من وسط مدينة دبي، ويتمتع بموقع مثالي مقابل برج خليفة.

وتم إطلاق «داماك ميزون بايز إيدج» في عام 2014 من قبل «داماك العقارية»، وتم الانتهاء منه في عام 2017، ويتكون المبنى من 24 طابقاً فوق سطح الأرض، ويتميز بهندسته المعمارية الفريدة، حيث يشمل واجهة منحنية مع مزيج من الخرسانة والمعادن والزجاج، ويتم الترحيب بزوّار المبنى في ردهة كبيرة ذات سقف عالٍ تتميز بتصميم داخلي فخم.

وتتميز الشقق بالعديد من المرافق والخدمات الفاخرة إلى جانب المناظر الخلابة، ويتوافر ما يصل إلى 250 وحدة مخدومة تنقسم إلى استوديوهات وشقق غرفة واحدة أو غرفتين أو ثلاث غرف في هذا المبنى.

وتشتمل كل وحدة سكنية على شرفة مسورة بسور زجاجي تطل على بحيرة خلابة، وتتميز المنطقة الرئيسة في الردهة بالآرائك ذات الوجهين، التي يتم وضعها حول طاولة مستديرة ذات قاعدة ذهبية. وتضم الشقق صالة منفصلة تشمل مجالس مميزة، وتتميز الحمامات بالبلاط الأسود اللامع ورخام الجرانيت والأدوات الصحية الخزفية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news