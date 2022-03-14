أضخم حرف «H» معماري في العالم يرى النور قريباً في دبي

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يتزين أفق مدينة دبي بعدد من المباني المعمارية المميزة، مثل فندق برج العرب بتصميمه على شكل شراع، ومتحف المستقبل بتصميم يشبه العين المجوفة.

وسينضم قريباً مبنى آخر إلى المجموعة، وهو مشروع صرح «ون زعبيل»، من تصميم الشركة اليابانية «نيكين سيكي». ويشبه تصميم المشروع، الذي تبلغ كُلفته مليار دولار، حرف «H» عملاقاً يرتفع فوق المنطقة التجارية في دبي، ويعتبر أضخم حرف «H» معماري في العالم.

ويتألف التصميم من ناطحتي سحاب متجاورتين، الأولى يبلغ طولها 300 متر، والثانية 235 متراً، وقد شُيدتا فوق منصة، ويربطهما جسر فولاذي يبلغ طوله 228 متراً.

ويشكل الجسر، الذي أطلق عليه اسم «The Link»، أطول مبنى أفقي في العالم، وفقاً لشركة تطوير العقارات «إثراء دبي». وسيمتد قسم من البرج، يزيد طوله على 60 متراً، خارج حدود البرجين إلى السماء المفتوحة.

ويقع مشروع «وَن زعبيل» في موقع محوري بالقرب من مركز دبي التجاري العالمي، ويتكون من ثلاثة مبانٍ رئيسة، وهي البُرجان (A وB) ومبنى «ذا لينك».

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