«دي بي ورلد»: 3.8 مليارات دولار الأرباح المعدّلة قبل الفوائد والضرائب

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «دي بي ورلد» المحدودة، عن نتائج مالية قوية للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021.

وكشفت في بيان، عن نمو في العائدات بنسبة 26.3%، لتصل إلى 10.778 مليارات دولار، في وقت ازدادت فيه الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 15.3%، محققة 3.828 مليارات دولار، مع بلوغ هامش الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ما نسبته 35.5%.

النتائج المالية

ووفقاً للنتائج المالية، فقد ارتفعت قيمة العائدات بنحو 2.245 مليار دولار لتصل إلى 10.778 مليارات دولار (محققة نمواً بنسبة 26.3%، وفقاً للتقارير المعلنة).

وحققت العائدات ذلك النمو بدعم من عمليات الاستحواذ، واتفاقات الامتياز الجديدة، التي شملت: «أنغولا»، و«يونيكو»، و«ترانسوورلد»، كما ارتفعت العائدات على أساس المقارنة المثلية بنسبة 11.7%، مع زيادة عائدات البضائع المعبأة في حاويات على أساس المقارنة المثلية بنسبة 14.2% مدفوعة بنمو الحجم.

التوليد الفاعل للسيولة

وبحسب النتائج، فقد ازدادت السيولة النقدية الناتجة عن العمليات التشغيلية بنسبة 27.3%، إلى مستوى قياسي بلغ 3.692 مليارات دولار، مقارنة بـ2.901 مليار دولار في عام 2020.

تصنيف متميز

وأكدت «دي بي ورلد» أنها لاتزال تتمتع بتصنيف ائتماني متميز، إذ أبقت وكالة «فيتش» على تصنيفها للشركة عند الفئة الاستثمارية «BBB»، بينما أبقت «موديز» تصنيفها عند «Baa3»، لافتة إلى أنها تلتزم بالتصنيف الاستثماري القوي على المدى المتوسط.

الأداء التشغيلي

وذكرت أن محطات الحاويات واصلت فتح أبوابها لخدمة أصحاب البضائع، على الرغم من التحديات التي تسببت فيها جائحة «كوفيد-19»، مشيرة إلى أنها قدّمت أداءً تشغيلياً قوياً، مع الحفاظ على إنتاجية المراسي، رغم انخفاض موثوقية جدول الشحن الزمني.

نمو واسع

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«دي بي ورلد»، سلطان أحمد بن سليّم: «يسعدنا أن نعلن عن هذه النتائج القوية، مع نمو الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بمقدار 0.5 مليار دولار، لتسجيل رقم قياسي جديد قدره 3.8 مليارات دولار. والأهم من ذلك، أن النمو كان واسع النطاق عبر محطات الحاويات والأصول اللوجستية للمجموعة، حيث بدأنا في تعزيز سُبل التآزر عبر محفظتنا».

وأضاف: «يؤكد هذا النمو الكبير مرة أخرى، على أن استراتيجيتنا لتقديم حلول سلسلة التوريد المتكاملة، ستحقق عائدات مستدامة طويلة الأجل».

وتابع بن سليّم: «بشكل عام، نحن سعداء بأداء الأعمال في عام 2021، ونتطلع إلى أن تستمر محفظتنا في عام 2022 في تحقيق النمو».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news