«دبي الدولي» الأكثر ازدحاماً.. 41.37 مليون مسافر عبر مطارات دبي وأبوظبي والشارقة في 2021

المصدر: أبوظبي ــ وام

سجلت أعداد المسافرين عبر مطارات الإمارات في عام 2021 نمواً بنسبة 17%.

وحققت مطارات دبي وأبوظبي والشارقة أداء متصاعداً على مستوى أعداد المسافرين في عام 2021، مسجلة ما يزيد على 41 مليوناً و370 ألف مسافر، بنسبة زيادة قدرها 17% مقارنة بعام 2020 الذي بلغ فيه عدد المسافرين 35 مليوناً و370 ألف مسافر تقريباً.



تجاوز العقبات

وتظهر الأرقام المسجلة أن المطارات الثلاثة الرئيسية في الدولة نجحت خلال العام 2021 في تجاوز العقبات التي فرضها وباء «كوفيد-19» على حركة المسافرين في العالم، والمضي قدما في مسار التعافي، بهدف الوصول إلى أرقام ما قبل الأزمة.



مطار دبي الدولي

وحافظ مطار دبي الدولي خلال العام الماضي على المركز الأول في صدارة المطارات الدولية الأكثر ازدحاماً حول العالم للسنة الثامنة على التوالي، واستقبل نحو 29.1 مليون مسافر.

ووصل عدد الرحلات الجوية السنوية في المطار إلى 233 ألفاً و375 رحلة، بزيادة قدرها 28.1% مقارنة بعام 2020، في ما حقق الشحن الجوي أداء قوياً ليسجل مليونين و319 ألفاً و185 طناً.



مطار أبوظبي الدولي

بدوره، استقبل مطار أبوظبي الدولي 5.26 ملايين مسافر خلال عام 2021، نتيجة لارتفاع حركة المسافرين خلال الربع الأخير الذي سجل خلاله حركة 2.43 مليون مسافر، أي ما يوازي 46% من إجمالي عدد المسافرين الذين استقبلتهم أبوظبي خلال العام ذاته.

وتوسعت شبكات الخطوط الجوية في مطار أبوظبي الدولي خلال عام 2021 الذي يخدم حالياً 103 وجهات مقارنة بـ75 وجهة فقط في عام 2020، كما حقق حجم حركة الشحن نمواً كبيراً، إذ تمت مناولة 711 ألفاً و715 طناً من بضائع الشحن، بزيادة قدرها 31.8% مقارنة بـ 540 ألفاً و144 طناً في عام 2020.



مطار الشارقة الدولي

من جهته، واصل مطار الشارقة الدولي في العام 2021 السير بخطى ثابتة نحو التعافي التام من آثار «كوفيد- 19»، محققاً ما يزيد عن سبعة ملايين مسافر عبر أكثر من 57 ألف رحلة.

وعلى صعيد قطاع الشحن، بلغ حجم مناولة الشحن خلال العام 2021 أكثر من 140.7 ألف طن، بينما بلغ حجم الشحن البحري-الجوي 18.69 ألف طن، متجاوزاً مستويات 2019 بنسبة 22.27%.

وتعكس الأرقام المتحققة متانة وريادة قطاع الطيران في الدولة، وقدرته على تجاوز العقبات، من خلال مواكبة المتغيرات بمرونة وسرعة عالية، في سبيل توفير تجربة سفر آمنة ومريحة للمسافرين عبر مطارات الدولة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news