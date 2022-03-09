الإمارات وسلوفينيا تبحثان توسيع التعاون التجاري والاستثماري

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

عقد وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، لقاءً ثنائياً في مقر وزارة الاقتصاد بدبي، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا السلوفيني، زدرافكو بوكيفالسيك، بحثا فيه سبل تقوية العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتعزيز تدفق التجارة البينية بين البلدين.

وناقش الوزيران أطر تطوير الشراكة الاقتصادية، وتوسيع مجالات التعاون، وفتح قنوات تواصل مباشرة بين القطاع الخاص الإماراتي ونظيره السلوفيني، وتنمية حجم التجارة البينية، ومضاعفة حركة الاستيراد والتصدير في القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تنويع الاستثمارات النوعية والمستقبلية خلال الفترة المقبلة.

وأكد الزيودي على قوة الشراكة الاقتصادية المتنامية بين الإمارات وسلوفينيا، مشيراً إلى حرص دولة الإمارات على الانتقال إلى مستويات جديدة من التعاون مع سلوفينيا في العديد من القطاعات الحيوية، والاستفادة من القاعدة الصناعية القوية التي تمتلكها سلوفينيا في العديد من القطاعات.

وأشار إلى أهمية «إكسبو 2020 دبي» في تعزيز خريطة التعاون الاقتصادي لكل الدول المشاركة، داعياً مجتمع الأعمال السلوفيني إلى الاستفادة من الفرصة الذهبية التي يوفرها المعرض، واكتشاف سبل جديدة لتحقيق النمو والازدهار، وبناء شراكات تنموية على صعيد الاقتصاد والأعمال والتجارة والاستثمار وجذب المواهب والسياحة والثقافة. وسجل التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات وسلوفينيا نمواً بنسبة 23% خلال عام 2021 مقارنة مع عام 2020، متفوقاً أيضاً على عام ما قبل جائحة «كوفيد-19» في 2019 بنمو بلغ نحو 13%.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news