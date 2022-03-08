صعود خام برنت ليصل إلى 128 دولارا للبرميل

المصدر: وكالات

صعد سعر خام برنت، اليوم، أكثر من 4 دولارات، حيث وصل إلى 127.86 دولار للبرميل.

في الوقت نفسه ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي أكثر من 3 دولارات، ووصل السعر إلى 122.79 دولار للبرميل، حسب وكالة "رويترز".

وتوقع محللون أن تستمر أسعار النفط في الاتفاع أكثر مما هي عليه الآن هذا الأسبوع بسبب تأخر اختتام المحادثات النووية الإيرانية وبالتالي احتمال عودة النفط الإيراني الخام إلى الأسواق العالمية التي تعاني بالفعل من اضطرابات.

قال أمريتا سين الشريك المؤسس لمعهد أبحاث إنرجي أسبكتس، إن "إيران كانت العامل الوحيد الداعم لنزول الأسعار الذي يخيم على السوق أما إذا تأخر الاتفاق الإيراني الآن فربما نستهلك المخزونات بسرعة أكبر"، حسب "رويترز".

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