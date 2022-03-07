إيرادات "أغذية" ترتفع إلى 3 مليارات درهم في 2021

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت اليوم مجموعة "أغذية"، الشركة الإقليمية الرائدة في مجال الأغذية والمشروبات، عن نمو صافي إيرادات المجموعة إلى 3.07 مليار درهم إماراتي خلال عام 2021، بزيادة سنوية بنسبة 49% مقارنة بالعام السابق، وذلك بعد دمج وتوحيد أعمال الشركات الجديدة التي تم الاستحواذ عليها مؤخراً.

وبلغ صافي ربح المجموعة 216 مليون درهم مقابل 34 مليون درهم في العام السابق، والذي شهد تسجيل نفقات لمرة واحدة بقيمة 83 مليون درهم ناتجة عن المراجعة الاستراتيجية للميزانية العمومية للمجموعة.

وجاء هذا التحسّن الكبير في مستويات الربحية نتيجة عملية دمج أعمال الشركات التي تم الاستحواذ عليها، وهي "الفوعة"، و"مخبز وحلويات الفيصل"، و"النبيل للصناعات الغذائية"، و"أطياب"، إلى جانب إطلاق مبادرات رئيسية لتحسين التكلفة والأسعار، والتي أدت إلى التخفيف من تأثير ارتفاع تكاليف المواد الخام والتكاليف الإضافية المرتبطة بعمليات الاندماج والاستحواذ.

وقال خليفة سلطان السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية: "أظهرت النتائج المالية لمجموعة أغذية لعام 2021 قدرتنا على مواصلة أدائنا القوي رغم استمرار تقلبات السوق والظروف الاقتصادية المعاكسة، بينما يتعافى العالم من تداعيات جائحة كوفيد-19 ويواجه ضغوط التضخم الاقتصادي. وعلى الرغم من هذه التحديات، واصلنا تنفيذ استراتيجية للنمو الخاصة بمجموعة أغذية بشكل منضبط ومدروس. وتعدّ نتائجنا لعام 2021 دليلاً على سلامة استراتيجيتنا وتنفيذها بكفاءة. وتعكس الإنجازات التي حققناها التزامنا بعملية التحوّل الجارية في جميع قطاعاتنا الأساسية، حيث نسعى إلى بناء مجموعة أكثر كفاءة لتعزيز القيمة وتحسين الإنتاجية".

وأضاف السويدي: " ونتطلع في عام 2022 إلى تحقيق المزيد من النمو والقيمة لمساهمينا بينما نواصل العمل على تسريع وتيرة نمو أعمالنا الجديدة، وإثراء أعمالنا الحالية عبر إضافة منصات جديدة ذات قيمة متنامية".

بدوره، قال آلان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية: "انصب تركيزنا في عام 2021 على توحيد قسم الأعمال الاستهلاكية الذي تضاعف تقريباً مقارنة مع العام السابق، نتيجة نهجنا لاستهداف فرص الاستحواذ الإستراتيجية. وتجسد أنشطتنا للاندماج والاستحواذ طوال عام 2021 التزامنا المستمر بتطوير الأعمال في فئات السلع الاستهلاكية المتنامية من خلال الاستحواذ على أربع شركات جديدة وتوحيدها عبر قسمي اللحوم المجمدة والمبردة والوجبات الخفيفة، مما ساهم في تحقيق مبيعات جيدة بقيمة 1.07 مليار درهم إماراتي. وسنواصل استكشاف فرص استثمارية إستراتيجية جديدة بينما نواصل العمل على تحقيق الفوائد المرجوّة من عمليات الاستحواذ على شركات قوية خلال العام الماضي. وحافظنا أيضاً على سجلنا الحافل بتحسين التكلفة على مدار العام، مع إضافة شركات جديدة لأعمالنا، بينما نمضي نحو تحقيق هدفنا المتمثل في تحسين الإنتاجية عبر تخفيض التكاليف التشغيلية بمقدار 200 مليون درهم بحلول عام 2025".

وعلى صعيد الأداء المالي، سجل قسم الأعمال الاستهلاكية نمواً قوياً ليساهم بنسبة 70% من إجمالي إيرادات المجموعة، حيث زادت مساهمته في الإيرادات بنسبة 15% مقارنة بعام 2020. وبلغ إجمالي إيرادات قسم الأعمال الزراعية 931 مليون درهم في عام 2021.

• بلغت إيرادات قسم اللحوم والمنتجات المبردة والمجمدة 656 مليون درهم إماراتي وقسم الوجبات الخفيفة 540 مليون درهم إماراتي، نتيجة إضافة أربع شركات جديدة إلى محفظة الأعمال المتنامية لمجموعة أغذية.

• سجّل قسم المياه والمشروبات والمنتجات الغذائية الأخرى إيرادات بلغت 941 مليون درهم. وواصل قطاع المياه المعبأة - والذي يشمل "مياه العين" و"البيان" و"فوس" و"ألبين" - إظهار المزيد من المرونة، وتمكن من الحفاظ على ريادته في السوق الإماراتية خلال عام 2021، سواء من حيث الحجم الذي بلغ 26% والقيمة السوقية التي بلغت 23%.

• بقيت إيرادات قسم الأعمال الزراعية ثابتة عند مستوياتها مقارنة بعام 2020، والذي شهد طلب شراء لمرة واحدة من برنامج الأغذية العالمي في الربع الأول من عام 2020. وفيما يخص الربحية، استمر التضخم العالمي في أسعار الحبوب وتكاليف الشحن بالتأثير على ربحية القسم والتي كنا نعالجها من خلال الكفاءات التشغيلية وتعديلات الأسعار.

وبلغ إجمالي أصول المجموعة 6.4 مليار درهم إماراتي بنهاية 31 ديسمبر 2021 مقابل 3.1 مليار درهم إماراتي في عام 2020، بعد دمج أصول الشركات الجديدة التي تم الاستحواذ عليها ضمن أعمال المجموعة. كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين في المجموعة 2.8 مليار درهم إماراتي بنهاية عام 2021 مقابل 1.9 مليار درهم إماراتي في عام 2020.

وتماشياً مع سياسة المجموعة بتوزيع أرباح نصف سنوية، أوصى مجلس إدارة أغذية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 8.25% عن النصف الثاني من عام 2021، بما يعادل 0.0825 درهم إماراتي لكل سهم، وبناءً على موافقة المساهمين، سيصل إجمالي الأرباح الموزعة لعام 2021 إلى 130.6 مليون درهم إماراتي مقابل 118.8 مليون درهم إماراتي في عام 2020.

وسيقدم مجلس الإدارة جميع التوصيات والتقارير إلى الجمعية العمومية السنوية للمساهمين لدراستها والموافقة عليها، بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من الهيئات التنظيمية.

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