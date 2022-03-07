«فلاي دبي» تسجل 5.3 مليارات درهم عائدات.. و841 مليوناً أرباحاً في 2021

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت «شركة فلاي دبي» أمس، عن نتائجها السنوية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 محققة أداء استثنائياً، وأرباحاً وصفتها بـ«التاريخية» بلغت 841 مليون درهم، مع إجمالي إيرادات سنوية بلغت 5.3 مليارات.

وأبدت الشركة «تفاؤلاً حذراً» بشأن العام الجاري، كاشفة عن أنها ستتسلم 20 طائرة «بوينغ 737 ماكس 8» اعتباراً من مارس الجاري، وزيادة عدد الرحلات، وإطلاق مزيد من الوجهات الجديدة، فضلاً عن توظيف أفضل الكفاءات في الصناعة.



أرباح تاريخية

وتفصيلاً، أعلنت «شركة فلاي دبي» أمس، عن نتائجها السنوية للفترة المشمولة بالتقرير المنتهية في 31 ديسمبر 2021 محققة أرباحاً تاريخية بلغت 841 مليون درهم ( 229 مليون دولار).

ووفقاً للنتائج المالية، فقد بلغ إجمالي الإيرادات السنوية 5.3 مليارات درهم (1.434 مليار دولار) مقارنة بـ 2.8 مليار درهم (773 مليون دولار) في عام 2020 بنمو بلغ 86%.

كما ارتفعت أعداد المسافرين لتصل إلى 5.6 ملايين مسافر، بنسبة نمو بلغت 76% مقارنة بعام 2020، في وقت بلغ فيه إشغال المقاعد 69%.



نتائج استثنائية

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لـ«فلاي دبي»: «تأتي النتائج الاستثنائية التي حققتها (فلاي دبي) لعام 2021 بعد عامين مليئين بالتحديات نتيجة لوباء (كوفيد-19)، بفضل القرارات والتوجيهات التي تبنتها القيادة في دولة الإمارات، ومنها إجراءات السلامة الاحترازية طوال رحلة المسافر، ما أعطى الثقة للسياح، للسفر إلى دبي والامارات عموماً، وأدى إلى زيادة أعداد المسافرين بنسبة 76% على أساس سنوي».

وأضاف سموه: «لا نزال نتمتع بوضع ممتاز لاستقبال الزوار عبر شبكتنا في دبي وخارجها، و(فلاي دبي) تمثل جزء لا يتجزأ من صناعة السفر والسياحة في دبي».



نموذج قوي

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة فلاي دبي»، غيث الغيث: «لا يزال نموذج عمل (فلاي دبي) قوياً، وقد خدمنا بشكل جيد خلال الوباء. ومع عودة الطلب، تُرجمت هذه الأساسيات القوية إلى تحسن كبير في أدائنا المالي»، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز تحقق بفضل التزام الموظفين الراسخ، والمرونة التي تتمتع بها الشركة في أعمالها.

أضاف الغيث: «كان التحدي الذي ظل قائماً طوال عام 2021 هو التغييرات المستمرة في قيود السفر، وهذا يعني أن المسافرين لم يكن لديهم الثقة لحجز السفر مبكراً، لكنهم استمروا في السفر مع فترة حجز أقصر قبل تاريخ سفرهم. وخلال النصف الثاني من العام، بدأت قيود السفر في التخفيف، ما أدى إلى زيادة الطلب على السفر عبر شبكتنا، وأطلقنا رحلات إلى وجهات صيفية موسمية لتوفير مزيد من الخيارات للمسافرين، كما أن الزيادة في جدول رحلاتنا في النصف الثاني من العام عززت الطلب على السفر إلى دبي».



عوامل رئيسة

وأشارت «فلاي دبي» إلى عوامل رئيسة أسهمت في التعافي منذ ذروة الوباء، منها إطلاق الناقلة 22 وجهة جديدة في العام الماضي، 13 وجهة منها كانت غير مخدومة سابقاً برحلات من دبي.

ولتلبية الطلب على السفر خلال الصيف، أطلقت الناقلة رحلات إلى خمس وجهات موسمية صيفية هي: باتومي، بودروم، ميكونوس، سانتوريني، وطرابزون.

ولفتت «فلادي دبي» إلى أنه مع تخفيف قيود السفر عبر الشبكة، فقد شهدت زيادة في الطلب على السفر، إذ شغلت في ديسمبر 2021 (6430 رحلة)، كما شهدت زيادة في الطلب على رحلات الربط بنسبة 34% من المسافرين، سواء رحلات الربط عبر شبكة «فلاي دبي»، أو من خلال الرمز المشترك مع «طيران الإمارات».

وذكرت «فلاي دبي» أن أكثر 10 مسارات ازدحاماً للرحلات المنتظمة عبر شبكتها كانت: الإسكندرية، البحرين، بوخارست، الدوحة، كراتشي، كاتماندو، ماليه، تبليسي، تل أبيب، وزنجبار.



أسطول «فلاي دبي»

ووفقاً للشركة، فقد توسع أسطول «فلاي دبي» ليصل الى 59 طائرة، منها 34 طائرة من طراز «بوينغ 800-737» من الجيل الجديد، و22 طائرة «بوينغ 737 ماكس 8»، وثلاث طائرات «بوينغ 737 ماكس 9».

بدورها، عادت طائرة «بوينغ 737 ماكس» إلى أسطول الشركة بدءاً من أبريل 2021.

وأكدت «فلاي دبي» أنها ستواصل تشغيل أسطول مكون من طائرات «بوينغ 800-737» من الجيل الجديد، و«بوينغ 737 ماكس».

ولفتت إلى أنها توصلت في يوليو 2021 إلى اتفاق مع «بوينغ»، وعدلت طلبياتها من الطائرات التي طلبتها في عامي 2013 و2017. كما خفضت الناقلة إجمالي عدد الطائرات التي ستتسلمها بمقدار 65 طائرة. وحتى 31 ديسمبر، كانت تسلمت 25 طائرة من طلبيتها البالغة 161 طائرة يتوقع أن تتسلمها.

وكشفت «فلاي دبي» انه ومنذ إطلاق «الشراكة بالرمز» الموسعة مع «طيران الإمارات» في عام 2017، استفاد أكثر من 8.3 ملايين مسافر برحلات ربط أكثر سلاسة عبر الشبكة المشتركة.



توقعات 2022

أكدت «فلاي دبي» أن استراتيجيتها للعام الجاري، تتمثل في المساهمة في تعزيز قطاع السفر بعد جائحة «كوفيد-19».

وذكرت أنها ستتسلم خلال العام الجاري 20 طائرة، في وقت سيتم فيه تشغيل هذه الطائرات عبر شبكة الناقلة، ما يمنح المتعاملين فرصة السفر إلى مزيد من الوجهات حول العالم.



وجهات ووظائف

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، غيث الغيث، في تعليقه على توقعات 2022: «مع رفع القيود عبر شبكتنا وزيادة الطلب على السفر، نحن متفائلون بحذر بشأن العام الجاري، على الرغم من الوضع الجيوسياسي، وتأثيره المحتمل على أسعار السلع».

وأضاف: «اعتباراً من مارس 2022، سنتسلم 20 طائرة (بوينغ 737 ماكس 8)، ومع استمرار زخم السفر في النمو، سنزيد أعداد الرحلات ونطلق المزيد من الوجهات الجديدة عبر شبكتنا»،مؤكداً أنه ولدعم مسار النمو هذا، ستحتاج الشركة إلى توظيف أفضل الكفاءات في الصناعة، للمساهمة في قصة نجاح «فلاي دبي» المستمرة.

درجة الأعمال

كشفت «فلاي دبي» عن نمو الطلب على درجة الأعمال عبر شبكتها، إذ شهدت دول مجلس التعاون الخليجي زيادة بنسبة 42% في عام 2021 مقارنة مع 35% في عام 2019، في ما شهدت أوروبا زيادة بنسبة 51% في عام 2021 ارتفاعاً من 41% في عام 2019، كما شهدت إفريقيا زيادة بنسبة 42% في عام 2021 ارتفاعاً من 35% في عام 2019.

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