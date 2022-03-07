باراغواي تعتزم افتتاح سفارة في الإمارات قريباً

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت جمهورية باراغواي عزمها فتح سفارة لها في دولة الإمارات في المستقبل القريب. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الدولة - الواقعة في أميركا الجنوبية - إلى زيادة حجم التجارة الثنائية والاستثمارات البينية مع الإمارات والمنطقة.

وخلال كلمته الرئيسة التي ألقاها في منتدى الأعمال في دبي، الذي يعدّ الأكبر من نوعه على الإطلاق، والذي تعقده باراغواي على مستوى المنطقة، قال وزير الصناعة والتجارة، لويس ألبيرتو كاستغليوني، إن «مشاركة بلاده في (إكسبو 2020 دبي) تشكّل فرصة ممتازة لاستعراض الآفاق المستقبلية، وأن إنشاء سفارة جديدة يمكّن باراغواي من الاستفادة من الأهمية الإقليمية والعالمية التي تتمتع بها الإمارات لإقامة علاقات اقتصادية قوية مع مختلف البلدان في المنطقة».

وأضاف: «لدينا رغبة حقيقية في توسيع نطاق العلاقات الثنائية مع الإمارات بصفة خاصة والمنطقة ككل، وهذا هو السبب الرئيس وراء افتتاح باراغواي سفارة لها بالدولة. وبالإضافة إلى ذلك، نسعى إلى الاستفادة من مكانة دبي والإمارات منصة لتعزيز التجارة العالمية لدى باراغواي».

وهنأ مدير إدارة العلاقات الدولية في غرفة دبي، حسن الهاشمي، الذي حضر فعاليات منتدى الأعمال، باراغواي بقرار افتتاحها سفارة في دولة الإمارات، مؤكداً أن وجود عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الحكومة الباراغوانية في دبي، يعكس التزام البلاد تجاه تعزيز علاقاتها التجارية مع دولة الإمارات.

وأضاف الهاشمي أن «افتتاح سفارة لباراغواي في الإمارات يؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح».

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