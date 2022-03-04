46 % زيادة في إنتاج الكهرباء بالإمارات خلال 10 سنوات

المصدر: أبوظبي - وام

ارتفع إجمالي إنتاج الكهرباء في دولة الإمارات بنهاية العام 2020 إلى 137310 جيجاواط ساعة مقابل 93949 جيجاواط ساعة في نهاية العام 2010، بزيادة 46%، وارتفعت في كمية الكهرباء المولدة إلى 43361 جيجاواط ساعة، بحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

ووصل حجم الكهرباء المستهلكة في الدولة بنهاية العام 2020 إلى 130280 جيجاواط ساعة، مقابل 89587 جيجاواط ساعة في نهاية العام 2010 بزيادة 45.5% وبكمية استهلاك 40693 جيجاواط ساعة.

وبلغ إجمالي الكهرباء المصدرة من الدولة في العام 2020 نحو 234.8 جيجاواط ساعة، فيما بلغ إجمالي الكهرباء المستوردة بنهاية العام 2020 .. 206.4 جيجاواط ساعة.

وارتفعت القدرة المركبة لمحطات توليد الكهرباء بنهاية العام 2020 إلى 34901 ميجاواط مقابل 23198 ميجاواط في نهاية العام 2010 بزيادة 50.4% وبقدرة تبلغ 11702 ميجاواط.

وتوزعت القدرة المركبة لمحطات توليد الكهرباء في العام 2020 بين دائرة الطاقة في أبوظبي بحصة بلغت 19086 ميجاواط وبنسبة 54.6%، فيما بلغت القدرة المركبة لمحطات توليد الكهرباء لهيئة كهرباء ومياه دبي 12300 ميجاواط وبنسبة 35.2 % ، فيما بلغت حصة هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة 2812 ميجاواط وبنسبة 0.08% ، والاتحاد للماء والكهرباء بقدرة مركبة بلغت 703 ميجاواط وبنسبة 0.02%.

وارتفعت كمية الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة بنهاية العام 2020 إلى 5476.2 جيجاواط ساعة، موزعة بين 5223.7 جيجاواط ساعة من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، مشكلة ما نسبته 95.38% من إجمالي الطاقة المنتجة من المصادر المتجددة، وشكلت كمية الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية المركزة نسبة 4.59% وبكمية بلغت 251.6 جيجاواط ساعة، فيما شكلت كمية الكهرباء المنتجة من غاز المكبات نسبة 0.02% من إجمالي الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة وبكمية بلغت 0.9 جيجاواط ساعة.

وتشير البيانات إلى ارتفاع كبير في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، فزادت كمية الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسة في عام 2020 بحوالي 45% عن الكمية المنتجة في عام 2019 وبزيادة بلغت 1696.45جيجاواط ساعة. مما يبين اهتمام الدولة في تشجيع انتاج الكهرباء من المصادر النظيفة وتقليل البصمة الكربونية.

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