الإمارات ولاتفيا تطلقان برنامج تعاون اقتصادي من 6 محاور

اتفقت حكومة دولة الإمارات وحكومة جمهورية لاتفيا على برنامج تعاون اقتصادي من ستة محاور شملت تطوير التعاون في مجالات: التجارة والاستثمار، الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، النقل والخدمات اللوجستية، الزراعة والمواد الغذائية، الطاقة، التعليم والعلوم.

وأكد وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، خلال اجتماع الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، والتي عقدت في دبي أخيراً، أن العلاقات الاقتصادية تشهد حالياً زخماً كبيراً في مختلف المجالات.

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