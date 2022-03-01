أسعار 7 مجموعات سلعية وخدمية ترفع التضخم السنوي 0.18%

المصدر: عبير عبد الحليم ــ أبوظبي

أظهر تقرير للمركز الاتحادي للتنافسية والاحصاء، ارتفاع معدلات التضخم في أسعار المستهلكين على أساس سنوي خلال عام 2021 مقارنة بعام 2020 بنسبة 0,18%.

وأوضح تقرير «التضخم 2021» أن الرقم القياسي العام ارتفع في عام 2021 إلى 106,9 نقاط مقابل 106,7 نقاطة في عام 2020.

وأرجع ارتفاع التضخم السنوي، إلى ارتفاع أسعار سبع مجموعات سلعية وخدمية رئيسة تشكل نحو 42% من إجمالي انفاق المستهلكين.

وأشار إلى ارتفاع أسعار كل من «مجموعة النقل» التي تشكل 14,6% من إنفاق المستهلكين بنسبة 8,9%، و«مجموعة الترويح والثقافة» التي تشكل 3,2% من إنفاق المستهلكين بنسبة 3,1%، و«مجموعة التعليم» التي تشكل 7,7% من إنفاق المستهلكين بنسبة 1,04%.

بدورها، ارتفعت أسعار كل من «مجموعة التجهيزات والمعدات المنزلية» التي تشكل 5,6% من الإنفاق بنسبة 0,4%، و«مجموعة خدمات الصحة» التي تشكل 1,4% من الانفاق بنسبة 0,4%، و«مجوعة الفنادق والمطاعم» التي تشكل نسبة 4% من الانفاق بنسبة 0,7%، و«مجموعة الاتصالات» التي تشكل 5,4% بنسبة 0,1%.

في الوقت نفسه، انخفضت أسعار أربع مجموعات سلعية وخدمية على أساس سنوي بنسب متفاوتة، وهي أسعار «مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز» التي انخفضت بنسبة 3,5%، و«مجموعة الملابس والأحذية» بنسبة 3,3%، و«مجموعة سلع متنوعة» بنسبة 1,2%، و«مجموعة الأغذية» بنسبة 0,01%، بينما استقرت أسعار «التبغ» مقارنة بأسعارها في عام 2020.

وبحسب التقرير، فقد شهد الربع الرابع من عام 2021 أعلى ارتفاعات في أسعار سلع وخدمات مقابل الربع الرابع من عام 2020، تأثراً بالموجة التضخمية العالمية التي تصاعدت مع ارتفاع الطلب بعد التعافي من آثار جائحة «كوفيد-19»، وارتفاع أسعار الطاقة والنقل، وبعض المواد الأولية، واضطرابات سلاسل التوريد العالمية، إذ ارتفعت أسعار خدمات النقل في الدولة لتصل أعلى ارتفاع لها في الربع الرابع من 2021 بنسبة فاقت 17%، كما ارتفعت أسعار الأغذية بنسبة 3,1%، وأسعار «مجموعة الترويح والثقافة» بنسبة 8,5%، فضلاً عن أسعار مجموعتي «المطاعم والفنادق»، و«التجهيزات والمعدات المنزلية» بنسبة 1,8% لكل منهما.

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