«طيران الإمارات» تتيح إنهاء إجراءات السفر والـ«بوردنغ» من عجمان

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

افتتحت «شركة طيران الإمارات»، بالتعاون مع هيئة مواصلات عجمان، منشأة جديدة لإنجاز إجراءات سفر المتعاملين معها في عجمان والإمارات الشمالية.

وأوضحت «طيران الإمارات» أن المنشأة الجديدة ومقرهاً في محطة الحافلات المركزية، هي الأولى من نوعها لإنجاز إجراءات السفر خارج دبي، وذلك للتيسير على المتعاملين قريباً من أماكن سكنهم، ما يحد من الحاجة إلى الاصطفاف في طوابير الانتظار، ويحسن تجربة السفر.



إجراءات السفر

ووفقاً لبيان الاقلة، فقد أصبح بإمكان المتعاملين حالياً إنجاز إجراءات سفرهم بسهولة ويسر، والتحقق من المتطلبات الطبية المتعلقة بـ«كوفيد-19» لوجهاتهم، واستلام بطاقات الصعود إلى الطائرة، وركوب إحدى حافلات هيئة مواصلات عجمان، التي تقلهم إلى مطار دبي الدولي.

وبمجرد وصول المتعاملين إلى المبنى (3)، يسلمون أمتعتهم في منطقة مخصصة، ثم التوجه مباشرة إلى مكاتب الهجرة والفحص الأمني، ما يوفر لهم انتقالاً سلساً عبر المطار، في ما يجري التخطيط لدمج إجراءات تسجيل الأمتعة في منشأة عجمان الجديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.



خدمة متواصلة

وتستقبل منشأة «طيران الإمارات» لإنهاء إجراءات السفر في عجمان، المتعاملين على مدار الساعة، وتحتوي على أربعة كاونترات، وجهازين للخدمة الذاتية، ما يتيح إنهاء الإجراءات واستلام بطاقات الصعود إلى الطائرة، واختيار المقاعد على متن الطائرة أو تغييرها، فضلاً عن تحديث بيانات جوازات السفر، وعضوية «سكاي واردز».

وأكدت «طيران الإمارات» أن الحافلات تنطلق من المنشأة في عجمان إلى المبنى رقم (3)، بالتزامن مع فترات الذروة التشغيلية لـ«طيران الإمارات»، التي تشمل الرحلات الصباحية المنتظمة، وكذلك رحلات المغادرة في وقت متأخر من الليل.



رحلات مريحة

وقال نائب رئيس أول «طيران الإمارات» لدائرة خدمات المطار، محمد مطر: «نحن ملتزمون بتعزيز كل جوانب التجربة الأرضية للمتعاملين معنا، وتهيئة رحلات مريحة من خلال الإنجاز السريع، وتقليل أوقات الانتظار، خصوصاً خلال مواسم ذروة السفر».

وأكد أن مبادرة الناقلة في عجمان، ستوفر بالشراكة مع هيئة مواصلات عجمان، تجربة سفر خالية من الإجهاد للمتعاملين من عجمان والإمارات الشمالية، ما يمنحهم وقتاً أطول للاستمتاع بمرافق التجزئة والترفيه والتسلية، وكذلك صالات «طيران الإمارات» الخاصة في المطار قبل التحاقهم برحلاتهم.

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