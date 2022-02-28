«أبوظبي الأول» يبيع حصة 60% من «ماغناتي» إلى «بروكفيلد»

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أعلن بنك أبوظبي الأول، عن توقيعه اتفاقية لبيع حصة 60% من «شركة ماغناتي للمدفوعات» Magnati إلى «شركة بروكفيلد للأعمال» وشركائها، المعروفة بـ«بروكفيلد»، في صفقة ستؤدي إلى رفع القيمة التقديرية لـ«ماغناتي» إلى 1.15 مليار دولار.



شروط الصفقة

وبموجب الصفقة، سيحتفظ بنك أبوظبي الأول بحصة 40% في «ماغناتي»، وسيواصل التواجد في الشركة عبر اتفاقية شراكة طويلة الأمد.

وتخضع صفقة البيع لشروط وموافقات الجهات التنظيمية. وعقب إتمامها، يعتزم بنك أبوظبي الأول، الاستفادة من عائد البيع، بما يسهم في دعم نموه، ومواكبة التغييرات المستقبلية.

كما ستسهم خبرات بنك أبوظبي الأول الواسعة وشبكة علاقاته الممتدة، وتواجد شركة بروكفيلد الإقليمي والعالمي البارز، في تزويد «ماغناتي» بمنصة مثالية لجذب شركاء إقليميين وعالميين جدد، وإرساء معايير جديدة للابتكار والخدمات في قطاع المدفوعات.



إنجاز مهم

وقالت الرئيسة التنفيذية لمجموعة بنك أبوظبي الأول، هناء الرستماني، إن هذه الخطوة إنجاز مهم للبنك، وهي ثمرة تخطيط طويل المدى نحو عقد شراكات استراتيجية من شأنها تعزيز نمو قطاع المدفوعات.

وأضافت: «تهدف اتفاقية الشراكة مع (بروكفيلد) إلى دفع مسيرة (ماغناتي) قدماً في قطاع المدفوعات الذي يشهد نمواً متسارعاً، ما يوفر قيمة أكبر للمساهمين والمتعاملين والموظفين».



من جانبه، عبر المدير العام لشركة «بروكفيلد»، جاد اللون، عن ثقته في أن بأن الشراكة مع «أبوظبي الأول» ستمثل رافداً لرؤية «ماغناتي» الهادفة إلى إنشاء منصة مبتكرة للمدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



شركة «ماغناتي»

وتعتبر «ماغناتي» شركة متخصصة في سوق حلول المدفوعات الحكومية في دولة الإمارات، ومن بين أكبر شركتين في مجالات الاستحواذ المباشر، ومعالجة عمليات الإصدار والدفع المسبق.

وتسعى الشركة إلى تحقيق تطلعاتها التنموية من خلال التركيز على نموذج أعمال مرن يعتمد على منصة مدفوعات ذكية لتحقيق أفضل قيمة للمتعاملين والهيئات الحكومية والتجار والمؤسسات.

وستحتفظ «ماغناتي» بمقرها الرئيسي في أبوظبي، إذ ستدعم الصفقة عملية جذب استثمارات أجنبية مباشرة ذات أهمية كبيرة إلى دولة الإمارات، عبر شركة عالمية رائدة لإدارة الأصول.

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