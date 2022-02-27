كهرباء دبي تشارك في فعاليات "الإمارات تبتكر 2022"

المصدر: دبي- وام

تشارك هيئة كهرباء ومياه دبي، في فعاليات "الإمارات تبتكر2022" بعدة أنشطة منها "أسبوع الابتكار" 2022 من 22 إلى 28 فبراير وأقامت سلسلة حلقات "آفاق المستقبل" الافتراضية إلى جانب مجموعة من ورش العمل والندوات النقاشية.

كما احتضنت خيمة الابتكار في مركز الهيئة الرئيس وحديقة المهرجان في إكسبو 2020 دبي أبرز مشاريع الهيئة ومبادراتها المبتكرة.

وقال سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "يعكس الحدث الوطني (الإمارات تبتكر) السنوي الأهمية البالغة التي توليها القيادة الرشيدة للابتكار والدعم اللامحدود الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لترسيخ ثقافة الابتكار واستنباط الحلول والأفكار الإبداعية لضمان مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة لأجيالنا الحالية والقادمة. وفي إطار رؤيتها في أن تكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة تتبنى الهيئة الابتكار وتلتزم بجعله ممارسة يومية في عمل الحكومة وتعزيز المشاركة المجتمعية في تصميم وتطوير نماذج عمل مستقبلية مبتكرة وحلول استباقية لتحديات الخمسين عاماً المقبلة".

واستضافت خيمة الابتكار في مركز الهيئة الرئيس أكثر من 60 فعالية وورشة عمل نظمتها الهيئة حول الابتكار والتقنيات الإحلالية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة كما احتضنت الخيمة باقة من أحدث ابتكارات الهيئة التي تعزز مكانتها بوصفها واحدة من أبرز المؤسسات الخدماتية المبتكرة على مستوى العالم وتسهم في تحقيق سعادة الفرد والمجتمع وفق استراتيجية متكاملة وأسس راسخة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ومن أبرز هذه المشاريع برنامج هيئة كهرباء ومياه دبي للفضاء الذي يعمل على تعزيز الاعتمادية والكفاءة التشغيلية بما في ذلك الصيانة الوقائية لشبكتي الكهرباء والمياه (التخطيط والإنتاج والنقل والتوزيع)؛ و"ديوا الرقمية" الذراع الرقمية للهيئة الهادف إلى جعل الهيئة أول مؤسسة رقمية على مستوى العالم معززة بأنظمة ذاتية التحكم للطاقة المتجددة وتخزينها والتوسع في استعمال الذكاء الاصطناعي وتقديم الخدمات الرقمية؛ ومركز الابتكار في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي يعتبر منصة عالمية لابتكارات الطاقة المتجددة والنظيفة وسيسهم في صياغة مستقبل الطاقة المستدامة على مستوى العالم؛ ومركز الخدمة الشامل الذي يوفر تجربة رقمية بالكامل تتيح المزيد من الخدمات الرقمية الشاملة والموثوقة والآمنة للمتعاملين؛ ورماس على أجهزة أليكسا من أمازون الذي توفر الهيئة من خلاله عدداً من خدماتها الذكية باللغة العربية.

إضافة إلى ذلك استعرضت الهيئة تقنية "الواقع المعزّز (المرحلة 2) للتدريب والإعداد الرقمي" التي تعتمد على العناصر البصرية الرقمية أو الصوت أو المحفزات التقنية الحسية الأخرى؛ وحلول "الاستعادة الذاتية المركزية 11 كيلوفولت" المؤتمتة لاستعادة الطاقة في غضون دقيقة واحدة مقارنة بـ 15 دقيقة باستخدام الطرق التقليدية؛ ونظام المحاكاة الرقمية لتحليل الأنظمة الكهروضوئية المتصلة بشبكة التوزيع لتوفير بيانات تاريخية بشكل تلقائي عن الطقس والطاقة لمشاريع إنتاج الطاقة المتجدّدة المتّصلة بشبكة التوزيع الحالية والمقترحة والمخطط لها في جميع أنحاء دبي.

وسلطت الهيئة الضوء على محطة الطاقة الذكية الخاصة بتحسين نظام "إدارة التميز التشغيلي" المعتمد على الذكاء والأتمتة عبر الإنترنت مما يتيح دقة أعلى ويدعم اتخاذ القرار على جميع المستويات من خلال الاستفادة من البيانات وتنفيذ أفضل التطبيقات التحليلية لإنتاج الطاقة.

ونظمت الهيئة سلسلة حلقات "آفاق المستقبل" الافتراضية بمشاركة نخبة من خبراء مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو) وشركتي "إنفرا إكس" و"ديجيتال إكس" التابعة لـ "ديوا الرقمية"؛ "ديل" للتكنولوجيا وشركة "أفايا" وشركة "سوفتوير أيه جي" وغيرهم.

وشاركت الهيئة في معرض الابتكار الذي نظمه مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي في "حديقة المهرجان" في إكسبو 2020 دبي من 11 إلى 16 فبراير.

واستعرضت الهيئة عبر منصتها أبرز برامجها المبتكرة التي تعتمد على أحدث التقنيات الإحلالية علاوة على مجموعة من أهم مشاريع الشركات التابعة للهيئة ..وألقت الضوء على مشروع قطع الغيار بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لتصنيع قطع غيار خاصة بمجالات أعمالها اعتماداً على تقنيات الهندسة العكسية وتطوير المنتجات ونظام التبريد بالسائل لتبريد أجهزة تقنية المعلومات في مركز البيانات.

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