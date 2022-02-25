مجلس إدارة ديار يوصي بتخفيض رأس المال الشركة بمقدار الربع

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أوصى مجلس الإدارة لشركة "ديار للتطوير" خلال اجتماعه أمس، بتخفيض رأس مال الشركة البالغ 5778 مليون درهم بمقدار الربع وتحديداً بنسبة 24.27 % لإطفاء الخسائر المتراكمة، وذلك بإلغاء 1402.2 مليون سهم تقريبا.

وأوصى مجلس الإدارة كذلك على إطفاء الخسائر المتراكمة باستخدام الاحتياطي القانوني البالغ 303.4 مليون درهم كما في 31 ديسمبر 2021.

كما أوصى بمتابعة التفاوض مع شركة ليمتليس لمساعي الوصول لاتفاق وحل نهائي حول التسوية الودية في أقرب وقت.

واعتمد المجلس البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وجدول أعمال الجمعية العمومية الذي تقررت إقامتها يوم الإثنين الموافق لـ 18 أبريل 2022.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لهذا الاجتماع فسيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الإثنين الموافق 25 أبريل 2022 وذلك بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة.

وفي التفاصيل أفصحت شركة "ديار للتطوير" المدرجة في سوق دبي المالي، عن حجم ونسبة خسائرها المتراكمة، وسبل معالجتها.

وأشارت الشركة في بيان لها إلى أن مقدار الخسائر المتراكمة لديها يبلغ 1706 ملايين درهم تشكل 29.5% من رأسمالها البالغ 5778 مليون درهم.

وأوضحت الشركة أن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر المتراكمة هي قيمة مخصصات انخفاض في قيمة الموجودات نتيجة لوضع سوق العقار في دبي، والتي تم تسجيلها في عام 2010.

كما قامت الشركة في 2018 بتطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم 9 (IFRS9) والذي نشأ عنه مخصصات لبعض الأصول بقيمة 661 مليون درهم، والتي تم تسجيلها في الرصيد الافتتاحي للخسائر المتراكمة كما في 1 يناير 2018.



بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة في السنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2020 بتسجيل خسائر بقيمة 216.9 مليون درهم نتيجة أخذ مخصصات وتسجيل انخفاض في القيمة العادلة لأصولها في قطاع الضيافة، وذلك نتيجة تأثيرات جائحة كوورنا على هذا القطاع، والتي أثرت بشكل مباشر وغير مباشر على كل القطاعات، ولكن أبرزها قطاعا السياحة والضيافة.

وفيما يتعلق بالإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجة الخسائر المتراكمة، قالت "ديار" إنها عملت خلال السنوات السابقة على استكمال جميع المشاريع القائمة وإطلاق مشاريع جديدة شهدت معدلات بيع مرتفعة، بالإضافة إلى تعزيز محفظتها من الأصول، حيث تمتلك الآن ثلاثة مشاريع في قطاع الضيافة ستساهم في رفع مستوى الإيرادات خلال السنوات المقبلة.

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