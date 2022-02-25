الاقتصاد: 7 خطوات ضرورية لرواد الأعمال قبل بدء مشاريعهم

المصدر: عبير عبد الحليم _ أبوظبي

حددت وزارة الاقتصاد 7 خطوات اساسية ينبغي على رواد الاعمال في الدولة القيام بها قبل دخول مجال ريادة الاعمال لتعزيز فرص نجاح مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة.

واوضحت الوزارة في تقرير اصدرته مؤخراً ان هذه الخطوات هي تحديد تخصص المشروع او قطاع الاعمال ودراسة السوق جيدا وتحديد الافكار التي تمثل حلولاً مبتكرة والتعرف على احدث اتجاهات القطاع الذي سيتم العمل فيه والتواصل مع رواد الاعمال الاخرين والانضمام للبرامج التعليمية والتدريبية لرواد الاعمال.

واكدت الوزارة انه ينبغي على رواد الاعمال كذلك البحث عن العيوب والعوائق والتهديدات التي تواجه المشروع ثم القيام بتعديلها وتحسينها لضمان إقامة مشروع ناجح قادر على المنافسة مشيرة الى انه كلما واجه رائد الاعمال تجارب جديدة وتحديات حقيقية كلما ازدادت خبراته وتعمقت معارفه واستطاع مواجهة التحديات والنجاح في المشروع .

ولفتت الوزارة إلى ان الأجندة الوطنية لريادة الاعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تستهدف أن تصبح الإمارات موطن ريادة الأعمال في العام 2031 كما تشتمل الأجندة الوطنية على 29 مبادرة تستهدف تعزيز بيئة الأعمال في الدولة الإمارات حتى تتمكن الإمارات من مضاعفة عدد شركاتها لتصل إلى مليون شركة ناشئة واحتضان 10 شركات مليارية ناشئة وتحقيق شراكة وطيدة بين القطاعين الحكومي والخاص

ونوهت الوزارة إلى ان هناك 4 توجهات رئيسية مستقبلية ضمن الاجندة الوطنية للريادة تتضمن تعزيز مكانة الدولة كوجهة لريادة وممارسة الاعمال العالمية وتمكين المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة من النمو المتسارع وتحفيز قطاع ريادة الاعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة على الابتكار وزيادة الانتاجية وتعزيز ثقافة ريادة الاعمال لدي فئات المجتمع وذلك عبر سهولة ممارسة الاعمال والحصول على التمويل والتحول الرقمي وتحفيز دخول مختلف فئات المجتمع مجال ريادة الاعمال وتمكين المشاريع الصغيرة من الوصول للاسواق المختلفة .

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