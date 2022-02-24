اتفاقية مع «ساتيس» لتطوير حظيرة لطلاء الطائرات في «دبي الجنوب»

المصدر: دبي ■ وام

وقع مشروع محمد بن راشد للطيران، الواقع في «دبي الجنوب»، اتفاقية تعاون مع مجموعة «ساتيس» الفرنسية المتخصصة في تقديم خدمات الطلاء للطائرات، وذلك خلال مشاركته في معرض الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات، الذي يضم الشركات المقدمة لخدمات ما بعد البيع للطيران التجاري، والذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي أمس.

وستقوم «ساتيس» بموجب الاتفاقية بتطوير حظيرة للطلاء في المشروع تمتد على مساحة 33 ألف قدم مربعة، وتزويدها بأحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال. وحضر حفل التوقيع المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران، طحنون سيف، ونائب مدير تطوير الأعمال في «ساتيس»، فريدريك سيغي.

وستنطلق عمليات بناء الحظيرة الجديدة العام الجاري، ومن المتوقع إنجازها في الربع الثالث من العام المقبل وعندها ستتمكن «ساتيس» من تقديم خدمات الطلاء للطائرات الخاصة والطرازات متوسطة الحجم.

وأعرب طحنون سيف عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع «ساتيس» باعتبارها اسماً عالمياً في هذه الصناعة، حيث ستوفر أفضل قدرات الطلاء مع الخدمات الراقية لعملائنا المميزين في جميع أنحاء العالم، مضيفاً أن «هذه الشراكة تؤكد انتعاش قطاع الطيران وارتفاع الطلب على الخدمات العامة فيه. ومن جهة أخرى، تبرز الاتفاقية مكانتنا في جذب كبريات الشركات العالمية في القطاع للتوسع والاستفادة من العمل في بيئة اقتصادية متكاملة، تتيح لهم التواصل مع الأسواق الدولية، وسنواصل مساعينا الرامية لتعزيز مكانة دبي على خريطة الطيران العالمية».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ساتيس»، كريستوف كادور، «إن هذه الشراكة الجديدة مع مشروع محمد بن راشد للطيران ستمكن من توسيع وجودنا العالمي الحالي في 13 دولة، نمارس فيها عملياتنا، وتسهم في تقديم خدماتنا الشاملة والفريدة للعملاء من جميع أنحاء المنطقة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news