«تنظيم الاتصالات» تطلق النسخة الخامسة من «هاكاثون الإمارات»

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

أفادت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، بأن تبني الدولة المستمر لسياسات وتوجهات الابتكار عزز من تصدرها للعديد من المراكز التنافسية على المستوى العالمي، ولاسيما في قطاعات الاتصالات والخدمات الذكية.

وأشارت خلال مؤتمر صحافي عقدته أمس بعنوان «الابتكار في التحول الرقمي»، ضمن فعاليات «شهر الإمارات للابتكار»، إلى أن الهيئة أطلقت أخيراً النسخة الخامسة من «هاكاثون الإمارات» لدعم الابتكار لدى رواد الأعمال والشركات الناشئة.

وتفصيلاً، قال نائب مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لقطاع الخدمات المساندة، محمد الكتبي: «حققت الإمارات إنجازات مشهودة في مجالات عديدة ذات صلة بالابتكار في العمل الحكومي، وبقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات».

وأضاف أنه «بنظرة سريعة إلى قائمة المؤشرات العديدة التي حققت فيها الإمارات المراكز الأولى على مستوى العالم، نجد أن الإمارات أصبحت بحد ذاتها قصة ابتكار بدأت فصولها الأولى مع إقامة اتحادنا الشامخ على أيدي الآباء المؤسسين».

وأشار الكتبي إلى أن «الهيئة، تسهم عبر مبادرات عدة تعمل على تنفيذها بدعم مبادرات الابتكار ومن أبرزها (هاكاثون الإمارات)، الذي أطلقت النسخة الخامسة منه أخيراً ضمن فعاليات (شهر الإمارات للابتكار)»، لافتاً إلى أن «هاكاثون الإمارات يدعم مفاهيم الابتكار لدى رواد الأعمال والشركات الناشئة عبر أفكار المشروعات المبتكرة المشاركة من أنحاء إمارات الدولة في (الهاكاثون) والذي يمثل أحد أكبر الأحداث التنافسية المشجعة للابتكار في الدولة، حيث يحفز ويلهم المشاركين لتقديم حلول ابتكارية قائمة على تحليل البيانات الرقمية، والاستفادة من التقنيات الناشئة لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية والعامة».

وأضاف أن «الهيئة تعمل دوماً على التعاون مع كل الأطراف الحكومية، وتوثيق عملنا المشترك مع شبكة شركائنا من القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، وفي الوقت نفسه لا نركز فقط على تبني الابتكار في آليات العمل والخدمات المقدمة للمتعاملين».

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