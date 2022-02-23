كنز طبيعي استثنائي.. دبي تشهد عرض أكبر ماسة زرقاء بقيمة 48 مليون دولار

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت «دار سوذبيز للمزادات» أنها ستقدم في أبريل المقبل، ماسة The De Beers Cullinan Blue، التي تعتبر كنزاً طبيعياً استثنائياً، وواحدة من أكثر الماسات الزرقاء قيمة، ليتم عرضها في مزاد.



ماسة نادرة

وأفاد بيان بأن سعر الماسة الزرقاء يقدر بأكثر من 48 مليون دولار أميركي (380 مليون دولار هونغ كونغ)، وهي ماسة زرقاء مقصوصة بشكل متدرج عيار 15.10 قيراط، وأكبر ماسة زرقاء زاهية تظهر على الإطلاق في مزاد.

ووفقاً للبيان، تعتبر الماسات الزرقاء المهمة كهذه نادرة بشكل استثنائي، إذ تم طرح خمسة أمثلة فقط من الماسات التي يزيد عيارها عن 10 قيراط في المزادات.

وستكون ماسة «De Beers Cullinan Blue» القطعة الأساسية لـ«دار سوذبيز للمزادات» خلال «أسبوع هونغ كونغ للقطع الفاخرة»، وستُعرض في مزاد مباشر قائم بذاته لهذه القطعة في نهاية أبريل 2022.

وأكد البيان أنه سيتم الكشف عن الماسة قبل المزاد، في «بورصة دبي للماس»، إذ ستعرض للجمهور في «صالة سوذبيز دبي» بمركز دبي المالي العالمي في الفترة من 23 وحتى 25 فبراير.



سنوات التكوين

وقالت رئيسة «دار سوذبيز» في آسيا، باتي وونغ: «يُعدّ الماس الأزرق بصرف النظر عن نوعه، نادر في السوق، وهذا هو النوع الأندر، فلم نشهد أي ماسة من عيار مماثل بعد، تُعرض في مزاد خلال السنوات الأخيرة».

وأضافت: «استغرقت هذه الماسة مئات الملايين من السنين خلال طور التكوين، وهي ماسة زرقاء رائعة وواحدة من أجمل ما أبدعته الطبيعة، تم إحياؤها الآن على يد أحد أمهر خبراء قطع الماس في العالم، وهي تحفة فنية آسرة ونادرة كأعظم الأعمال الفنية المرغوبة لدى الكثيرين».



الماس الأزرق

ويُعدّ الماس الأزرق من أندر أنواع الماس الملون. وعلى الرغم من أنه يمكن العثور على الماس الملون الآخر في المناجم حول العالم، فإن هناك مصادر قليلة جداً للماس الأزرق، ومعظمها من «منجم كولينان» الأسطوري في جنوب أفريقيا.

وقد أنتج «منجم كولينان» العديد من أشهر الماسات في العالم، بما فيها ماسة Great Star of Africa التي تزن 530 قيراطاً، وهي أكبر ماسة عديمة اللون في العالم، وموجودة حالياً في «برج لندن»، ومثبتة بالصولجان الإمبراطوري لبريطانيا العظمى.

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