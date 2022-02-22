«إيكاو» ترخص أول مدققين دوليين إماراتيين في أمن الطيران المدني

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

عقدت منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو»، برنامجاً لترخيص مدققين دوليين في أمن الطيران المدني، ضمن برنامج «نهج الرصد المستمر» التابع للمنظمة في أبوظبي، خلال الفترة بين (6-15 فبراير 2022)، بمشاركة 15 من ممثلي الدول الأعضاء للمنظمة (السعودية، عُمان، الكويت، العراق، الأردن، السودان، إيران، سنغافورة، الولايات المتحدة، إضافة إلى الإمارات).

ويهدف البرنامج إلى تأهيل وترخيص مدققين دوليين من الدول الأعضاء، للقيام بتنفيذ عمليات تدقيق منتظمة وإلزامية ومنهجية في جميع الدول الأعضاء، لتحديد مدى امتثال الدول للقواعد القياسية في الملحق 17 (الأمن) وأحكام الملحق التاسع (التسهيلات) المتعلقة بأمن الطيران المدني في «اتفاقية شيكاغو».

وتضمن برنامج «نهج الرصد المستمر» مراحل التدقيق على أحكام الملحق 17 (الأمن)، والإطار التنظيمي، والنظام الوطني لأمن الطيران المدني، ومهام مراقبة جودة أمن الطيران، وعمليات أمن المطار، وأمن الطائرة والأمن أثناء الطيران، وأمن الركاب والأمتعة، وأمن البضائع والبريد وتموين الطائرات والاستجابة لأفعال التدخل غير المشروع، إضافة إلى أحكام الملحق التاسع (التسهيلات) المتعلقة بأمن الطيران المدني.

وقال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي، إن اختيار «إيكاو»، دولة الإمارات لاستضافة البرنامج الدولي لترخيص مدققين في أمن الطيران المدني، يعكس مكانة الدولة في قطاع الطيران المدني.

وتابع: «يسرنا أن نتقدم بالتهنئة لموظفي قطاع شؤون أمن الطيران في الهيئة: (محمد الطاير، سيف المهيري، طارق المرزوقي)، الذين شاركوا واجتازوا بنجاح متطلبات البرنامج، ليصبحوا أول مدققين دوليين إماراتيين في أمن الطيران المدني، الأمر الذي سيسهم في دعم المنظمة، للاستعانة بهم كمدققين».

من جانبه، قال المدير العام المساعد لقطاع شؤون أمن الطيران في الهيئة العامة، حمد سالم المهيري، إن هذا الإنجاز أكسب الدولة مكانة مرموقة ومتميزة إقليمياً ودولياً في مجال أمن الطيران المدني، لافتاً إلى أن الهيئة وضعت خطة للاستعداد والتجهيز، وتشكيل فريق عمل لوضع التحضيرات الخاصة بعقد البرنامج الدولي، وتقديم الدعم اللازم لتجهيز وتأهيل موظفي الهيئة المشاركين، لاجتياز البرنامج بنجاح وهذا ما تم تحقيقه.

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