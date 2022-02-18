مشاركات دولية موسعة تعزز مكانة «غلفود» بأسواق الأغذية العالمية

المصدر: أحمد الشربيني- دبي

شهدت فعاليات معرض «غلفود 2022»، في دورته السابعة والعشرين التي أنهت أعمالها أمس «الخميس»، مشاركات دولية موسعة سواء من خلال الأجنحة الوطنية أو الشركات العارضة من مختلف الدول خارج الأجنحة وبنسب نمو متباينة مقارنة بالدورة الماضية أو حتى بأعوام ما قبل الجائحة وبشكل عزز من مكانة المعرض بين الفعاليات الأكثر أهمية بأسواق صناعة الأغذية والمشروبات العالمية.

وسجلت أعمال المعرض التي شغلت 21 قاعةً في مركز دبي التجاري العالمي، بحضور أكثر من 4,000 شركةً من 120 دولةً؛ زخما لافتا في الإقبال من المختصين في صناعات الغذاء على زيارة فعاليات المعرض.

وأوضح مدير معرض «غلفود 2022» بمركز دبي التجاري العالمي، مارك نيبر، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، إن مؤشرات إجمالي عدد الزيارات من المتوقع أن يتجاوز 100 ألف زيارة، فيما نجح المعرض في استقطاب زائرين ومختصين من أكثر من 195 دولة بالعالم، للاطلاع على أحدث الابتكارات والمنتجات الجديدة في الأسواق لتلبية احتياجات القطاع المتزايدة والعادات المتغيرة للمستهلكين.

ومن أبرز الأجنحة الدولية التي سجلت معدلات نمو كبيرة في مشاركتها بالدورة الأخيرة لمعرض «غلفود 2022» الجناح الفرنسي والذي حقق معدلات نمو بلغت 120% بنسب المشاركة مقارنة بالدورة الماضية للمعرض عبر أجنحة توزعت بين أربعة قاعات بمركز دبي التجاري العالمي.

وعززت إستونيا مشاركتها في معرض غلفود لهذا العام بنسبة 166% مقارنة بمشاركتها عام 2018 خلال فترة ما قبل الجائحة، فيما ركزت الشركات المشاركة من استونيا على على المواد الغذائية عالية القيمة والفوائد الصحية والنظام الغذائي المتوازن عبر عرض منتجاتها المختلفة من المياه المعدنية الطبيعية والشوكولاتة العضوية والسمك الطازج ومنتجات البروتين النباتي.

وسجل الجناح الإيطالي، وهو من أكبر الأجنحة المشاركة في جلفود 2022، مشاركة 180 شركة هذا العام، بزيادةٍ تبلغ 50% عن العام الماضي، وبمستويات مماثلة لعدد المشاركات بأعوام ما قبل الجائحة.

وشهد الجناح التركي في «غلفود» نمواً بنسبة 25% في إجمالي حجم المشاركة مقارنةً بالدورة الماضية، وتضمن الجناح التركي في المعرض 152 شركةً تركيةً مختصةً بإنتاج اللحوم والدواجن ومشتقات الألبان والبقول والحبوب والزيوت والدهون الغذائية والمشروبات، فيما متد الجناح الوطني لتركيا على مساحة 3,150 متراً مربعاً من مساحة المعرض.

وبلغ إجمالي مشاركة الشركات من الولايات المتحدة الأمريكية هذا العام أكثر من 100 شركة تستعرض منتجاتها المبتكرة، كما رسخت الولايات المتحدة حضورها هذا العام بمشاركة 28 شركة جديدة في جناحها الإضافي الأول.

وشاركت تشيلي في معرض «غلفود 2022»، من خلال 22 شركة تشيلية تمثل مجموعة متنوعة من فئات الأغذية من الحبوب إلى الأعمال التجارية الزراعية، بهدف تعزيز صادراتها إلى مختلف أنحاء المنطقة، انطلاقاً من دبي..

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