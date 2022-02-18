محمد الريس رئيسا لمجموعة عمل وكلاء السفر والسياحة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة وكلاء السفر والسياحة المنضوية تحت مظلة غرفة تجارة دبي، تعيين محمد جاسم الريس رئيسا فخريا وذلك اعتبارا من شهر فبراير الجاري.

ويتولى الريس أيضا نائب الرئيس التنفيذي لوكالات الريس للسفريات و البواخر ( مجموعه الريس) ويمتلك خبرة واسعة في مجال صناعه السفر والسياحه.

بدأ محمد جاسم الريس الذي تخرج من الجامعه الأميركية في الشارقة عام 2006 عمله مع مجموعة شركات الريس منذ عام 2002 مع توليه لبرنامج تطوير إداري في شركات المجموعة، ومن ثم تم منحه دورا قياديا في شركة الريس للعطلات، والريس لتأجير السيارات، وتولى أيضا مسؤولية تطوير الخدمات الإلكترونية والذكية منذ العام 2008.

ويشغل الريس حاليا منصب نائب الرئيس التنفيذي لوكالات الريس للسفريات و البواخر (مجموعة الريس).

وقال رئيس مجموعة عمل وكلاء السفر، عاصم أرشاد:"بالنيابة عن أعضاء المجلس من دواعي فخرنا الترحيب بالسيد محمد الريس، فهو من أنشط الكفاءات في إدارة وتسيير الأعمال في مجموعه وكالات الريس للسفريات والبواخر".

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