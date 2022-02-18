«غلفود».. أسماك من مكونات نباتية و«آيس كريم» مجفف

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

طرحت شركتا أغذية مشاركتان في فعاليات الدورة 27 من معرض «غلفود 2022» الذي اختتمت فعالياته أمس، منتجات غذائية غير مألوفة تتضمن أسماكاً و«تونة» من مكونات نباتية، ومنتجات «آيس كريم» مجففة، فضلاً عن منتجات «برغر» مصنعة من ثمار الأفوكادو، ووجبات نباتية وأجبان مركزة في مكعبات صغيرة.

وجبات مركزة

وقالت المديرة في «شركة سوبر جاردن»، لارا كازوكين، إن الشركة طرحت منتجات غذائية مبتكرة قد تكون غير مألوفة لبعض المستهلكين، تشمل «آيس كريم» مجففاً على شكل كرات وحبوب، بنكهات مختلفة مصنعة من فواكه طبيعية سواء ممزوجة أو منفردة، مثل الـ«آيس كريم» من الموز والشوكولاتة والحليب، أو الفراولة.

وأوضحت أن تلك المنتجات تتيح مذاق الـ«آيس كريم» في أي وقت خلال السفر أو خلال رحلات الصحراء، دون مشكلات الذوبان أو انتهاء الصلاحية السريعة.

وأضافت أن الشركة طرحت وجبات خضراوات مركزة في مكعبات صغيرة مجففة، عبر وضع أكثر من مكون غذائي لخضراوات وأجبان، وتجميدها أو تجفيفها، ثم وضعها في مكعبات بأحجام صغيرة مختلفة، لاستخدامها في الرحلات.

وأكدت أن تميز الوجبات بالعملية، واحتوائها على الفيتامينات اللازمة، والمذاق الجيد، من أبرز التوجهات التي تحكم صناعة الغذاء عالمياً، خصوصاً مع استخدام التقنيات الحديثة المبتكرة في الإنتاج.

مكونات مفيدة صحياً

من جهته، قال مدير المبيعات في شركة «كوكيركي» الدولية للأغذية، ثيبوت جولات، إن الشركة طرحت معلبات تونة وعبوات لأسماك «فيليه»، مصنعة بالكامل من مكونات نباتية وبمذاق يشابه المذاق الحقيقي التقليدي للأسماك، لافتاً إلى أن تصنيع تلك المنتجات في خطوط إنتاج فرنسية، وهي تلبي الاتجاه السائد لدى عدد من المستهلكين بالاعتماد على مصادر الأغذية النباتية.

وأوضح أن الشركة حرصت على أن يكون إنتاج تلك المعلبات بمكونات مفيدة صحياً، عبر العناصر النباتية، وأن تكون أسعارها مقاربة للمنتجات التقليدية المنتجة من الأسماك الحقيقية، مبيناً أن الشركة تتجه خلال الفترة المقبلة إلى طرح منتجاتها في أسواق الدولة، والتوسع لاحقاً لأسواق الشرق الأوسط.

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