إطلاق منصة «أسس في أبوظبي» للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أطلقت «كريتيف زون»، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية و23 شريكاً من القطاعين العام والخاص، منصة شاملة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (أسس في أبوظبي)، لدعم سهولة ممارسة الأعمال في الإمارة.

وتوفر المنصة، كل ما يحتاجه صاحب العمل أو المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتأسيس وتطوير أعمالهم في أبوظبي عبر توفير حلول شركات متكاملة، واستشارات ومساعدات لتأسيس شركاتهم في الإمارة، كما يجد فيها المستخدم كل المعلومات الخاصة بتأسيس الأعمال والخدمات المساندة مثل القطاع المصرفي، والتأمين، والاستشارات القانونية، والخدمات المحاسبية والضريبية، والموارد البشرية.

ويأتي إطلاق المنصة استكمالاً لمشروعات ومبادرات اقتصادية أبوظبي للترويج للاستثمار في إمارة أبوظبي ودعم قطاع الأعمال في الإمارة مثل خدمة (Investor Care) التي أطلقها مكتب أبوظبي للاستثمار، بهدف مساعدة المؤسسات على الحصول على التمويل والترخيص والموارد، وخدمة (معاك)، حيث توفر الدعم، بداية من استلام طلب المستثمر حتى ممارسة النشاط الاقتصادي في الإمارة كرحلة واحدة ومتكاملة.

وقالت المدير التنفيذي لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، موزة عبيد الناصري، إن «إطلاق منصة (أسس في أبوظبي) يُعد خطوة مهمة في سياق الجهود المبذولة لتوفير الظروف المناسبة لتطوير ودعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، كونها تُعد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد، وتلعب دوراً مهماً في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وخلق الوظائف». وأكدت حرص الدائرة على توفير المزيد من الحلول لدعم وتحفيز ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتوفر منصة «أسس في أبوظبي» عدداً من الخدمات ذات القيمة المضافة لرواد الأعمال الراغبين في تأسيس وتطوير الأعمال في أبوظبي، وتشمل قائمة الشركاء دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، و«كريتيف زون»، وسوق أبوظبي العالمي، والمنطقة الإعلامية (Twofour54)، ومصدر، ومدينة خليفة الصناعية (كيزاد)، و«زونزكور»، والمنطقة الحرة لمطارات أبوظبي، وصندوق خليفة، ومنصة أبوظبي للأعمال، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وبنك أبوظبي التجاري، و«اتصالات»، و«مايكروسوفت»، و«هب 71»، و«تلر»، و«إس إم إي بي إم»، و«فيستجوس»، و«بلوفو»، و«دي إتش إل»، و«إنشورانس ماركيت دوت إيه إي»، و«ضمان»، ومكتب عبيد وميدوار للمحاماة، و«تيم ريد دوت»، و«سي زد» للضرائب والمحاسبة.

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