شركات إماراتية تطرح منتجات غذائية مبتكرة في «غلفود 2022»

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

طرحت شركات إماراتية عبر منصاتها في فعاليات معرض الخليج للأغذية «غلفود 2022»، منتجات مبتكرة في قطاع صناعة الأغذية، تمهيداً لتسويقها في الأسواق الدولية.

واشتملت تلك المنتجات على «حلوى طحينية» لمرضى داء السكري، ورقائق بطاطا بنكهات شعبية، ومنتجات ألبان دون «لاكتوز»، إضافة إلى منتجات تمور صحية بديلة لمنتجات الحلوى التقليدية التي تحوي دهوناً وسكريات بكميات مرتفعة.

كما تضمنت تلك المبتكرات: طائرات «درونز» لرصد الآفات الزراعية وتلقيح النخل بسرعات فائقة، وجهازاً آلياً للتجهيز الفوري للمعكرونة.

حلوى مبتكرة

وقال مدير «مؤسسة معامل ناهل للمواد الغذائية»، محمد العميمي، إن المؤسسة طرحت حلوى «طحينية» بمذاق الحلوى التقليدية نفسه، تصلح لمرضى «السكري» ومتّبعي أنظمة الحمية، لاحتوائها على مادة تحلية طبيعية باسم «ميلاتيول».

وأكد تصنيع تلك المنتجات بالكامل في خطوط إنتاج إماراتية، لافتاً إلى خطط للتوسع في تسويقها وتصديرها للأسواق العالمية، بعد أن لاقت إقبالاً من شركات مستوردة في أسواق أميركية وأوروبية.

تلقيح النخيل

بدوره، قال المدير التجاري في شركة «كود ثري فورتين»، أحمد الفلاسي، إن الشركة طرحت في «غلفود 2022»، طائرة دون طيار «درونز» مدعمة بأنظمة الذكاء الاصطناعي لتلقيح أشجار النخيل بسرعات فائقة، إذا يتم تلقيح 15 نخلة في نحو أربع دقائق، في حين تستغرق عمليات التلقيح التقليدية 20 دقيقة لكل نخلة.

وأضاف أن الطائرة تنفذ كذلك مهام الكشف المبكر عن الآفات الزراعية، ورصد أي متغيرات بالمزارع عبر أشعة مسحية غير مرئية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يتيح التدخل والمكافحة الاستباقية للآفات الزراعية، كما تتابع المحميات الطبيعية ومراعي الحيوانات لرصد تحركاتها وأعدادها والتدخل المبكر لأية طوارئ.

وكشف أن الشركة تعمل حالياً مع جهات حكومية ومزارع لمواطنين، وتعتزم التوسع في أسواق خليجية وآسيوية، وبحث فرص دخول الأسواق الأوروبية.

منتجات مبتكرة

في السياق نفسه، قالت رئيسة قسم الاتصال في «صندوق خليفة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، روضة المريخي، إن الصندوق ومن خلال مبادرة أطلقها باسم «مختبر الابتكار للأغذية والمشروبات» خلال العام الماضي، أسهم في طرح منتجات غذائية مبتكرة لشركات إماراتية عبر منصات «غلفود 2022».

وأشارت إلى جهاز آلي لبيع المعكرونة بشكل فوري، إضافة إلى منتجات ألبان دون «لاكتوز»، ورقائق بطاطا بنكهات شعبية إماراتية.

وأضافت أن المختبر يتيح إنتاج العديد من المنتجات الغذائية المبتكرة عبر تلقي الأفكار والمشروعات من رواد أعمال مواطنين ودراستها، وبحث فرص تحويلها إلى منتجات فعلية بالتعاون مع شركات تصنيع أغذية محلية، لافتة إلى وجود تسع شركات تطرح منتجاتها في المعرض، وتعمل تحت مظلة «صندوق خليفة».

صناعة التمور

أما مدير مبيعات التجزئة في «شركة تمور ليوا»، عبدالفتاح أبوطاووق، فذكر أن الشركة طرحت عبر منصتها منتجات مبتكرة تعتمد على صناعات التمور، من أبرزها: «توفي التمور»، و«مخلل التمور»، و«تمريلا»، وهي منتجات صحية مليئة بالفيتامينات الطبيعية وبديلة لمنتجات الحلوى التقليدية التي تحوي دهوناً وسكريات بكميات مرتفعة.

وأكد أن الشركة تعمل على تصدير منتجاتها الجديدة المصنعة في الأسواق الإماراتية إلى العديد من الأسواق العالمية.

• حلوى طحينية لمرضى داء السكري، ورقائق بطاطا بنكهات شعبية، ومنتجات ألبان دون «لاكتوز».

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