40 مليون درهم صافي أرباح شعاع كابيتال لعام 2021

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة شعاع كابيتال، المنصة الأبرز لإدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية على مستوى المنطقة، عن نتائجها الأولية للسنة المالية 2021. وبلغت الأرباح الصافية للمجموعة 40 مليون درهم بانخفاض قدره 68٪ عن العام السابق الذي بلغت أرباحه الصافية 125 مليون درهم.

وتضمنت هذه النتيجة مخصصات لمرة واحدة. وعلى أساس القياس بالمثل، كان من المفترض أن تبلغ صافي أرباح الشركة 229 مليون درهم في عام 2021. كما انخفضت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والاستهلاك والإهلاك من 350 مليون درهم في السنة المالية 2020 إلى 233 مليون درهم في عام 2021، وبلغت قيمتها 422 مليون درهم عند احتساب صافي البنود غير المتكررة.

وواصلت الإيرادات التشغيلية للشركة التقدم نحو تحقيق عائدات ذات جودة عالية لتصل إلى 394 مليون درهم بارتفاع قدره 11٪ على أساس سنوي في عام 2021. كما ارتفع صافي إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 21٪ على أساس سنوي ليصل إلى 265 مليون درهم في عام 2021. وبقيت المصاريف تحت السيطرة مع ارتفاع النفقات التشغيلية بنسبة 6٪ على أساس سنوي إلى 315 مليون درهم، وذلك نتيجةً للتوظيف الاستراتيجي المستهدف عبر جميع أعمال الشركة.

الميزانية العمومية

تواصل "شعاع" اتخاذ إجراءات استباقية لتعزيز ميزانيتها العمومية؛ فتخارجت بالكامل تقريباً من وحدة الأصول غير الجوهرية والتي تم تشكيلها عقب اندماجها مع مجموعة أبوظبي المالية في أغسطس 2019.

علاوةً على ذلك، استفادت الشركة من النتائج القوية لعام 2021 لإجراء إعادة هيكلة استباقية لمحفظة قديمة غير سائلة واستيعاب مخصصات غير متكررة خلال هذا العام. ولن تفيد هذه الإجراءات في حماية الأرباح المستقبلية للمجموعة فحسب، بل ستساعدها أيضاً في التركيز بشكل أكبر على مجالات النمو الرئيسية، والاستثمار وفقاً لمعاييرها المعززة على صعيد حدود المخاطر وتخصيص رأس المال.

واصلت "شعاع" خلال العام توسيع نطاق قدراتها بشكل كبير وتعزيز عروضها المقدمة للعملاء. وتضمن ذلك تعيين فرق عمل جديدة عالمية المستوى للاستثمار العقاري وتغطية العملاء، مما أدى إلى زيادة عدد الموظفين الأساسيين بنسبة 33٪.

في قطاع العقارات، سيؤدي تعيين الرئيس التنفيذي الجديد لقطاع العقارات إلى توسيع حضور المجموعة في مناطق جغرافية مختلفة. وواصلت "شعاع" الارتكاز على استراتيجيتها الاستثمارية الناجحة في سوق العقارات البريطانية مع وضع خطط لاستكمال وتسليم مشاريع عقارية في لندن تصل قيمتها إلى ملياري جنيه إسترليني عن طريق شركتها التابعة "نورث أيكر".

وتواصل الشركة العمل لاستكمال مشروعيها الرئيسيين في وسط لندن "1 بالاس ستريت" و"ذا برودواي"، حيث من المتوقع تسليم كليهما خلال الربع الثاني من عام 2022. علاوةً على ذلك، ستسلم المجموعة محفظة أصول بقيمة 6.5 مليار دولار أمريكي إلى مالكيها مطلع عام 2023 بعد فترة ناجحة في إدارة و خلق القيمة لهذه الأصول.

في قطاع إدارة الأصول، حققت المجموعة أداء قوياً في الأسواق العامة من خلال صندوقها الرئيسي "جولديلوكس"، والذي استمر في الاستفادة من ميزانيته العمومية القوية وسيولته المحسنة لتحديد فرص الاستثمار التي تركز على القيمة الجوهرية العالية واستراتيجيات التحول الخاصة بالشركات.

وقادت "شعاع" واستثمرت وعقدت صفقات تزيد قيمتها على 500 مليون دولار في عام 2021. وتضمنت هذه الصفقات شراء ديون مجموعة ستانفورد مارين مقابل 1.13 مليار درهم (308 مليون دولار)، وساهم ذلك في الحفاظ على 1800 وظيفة وتسجيل صادرات سفن بقيمة ملايين الدولارات.

وفي الربع الرابع من عام 2021، استثمرت صناديق "شعاع" المُدارة في جولة التمويل المؤسسي من السلسلة C بقيمة 32 مليون فرنك سويسري (34.8 مليون دولار أمريكي) من قبل "سكاي سيل"، الشركة السويسرية المتخصصة بحلول سلسلة توريد التكنولوجيا الدوائية.

بدورها واصلت وحدة أعمال الديون أداءها الجيد. ومنذ إطلاقها في عام 2020، نجح فريق هذه الوحدة في هيكلة، والاستثمار في عملية إصدار صكوك بقيمة 50 مليون دولار لمصلحة "بيور هارفست"، وهي المرة الأولى في المنطقة التي تتمكن فيها شركة من تأمين تمويل إسلامي لديون الاستثمارات الجريئة عبر أسواق رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتساهم زيادة حماس المستثمرين تجاه الفرص التكنولوجية، بالتوازي مع النشاط القياسي لديون الاستثمارات الجريئة، في تعزيز الفرص الاستثمارية لهذه الديون في عام 2022.

وتولى قسم الصيرفة الاستثمارية في المجموعة تقديم المشورة للعملاء من خلال العديد من الاتفاقيات لتوفير رأس المال، بما في ذلك الاستثمار في شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة. ويسلط ذلك الضوء على القدرات الفريدة للشركة في هيكلة حلول التمويل التي تلبي أهداف الأعمال والطلب المتزايد من المستثمرين في آن معاً.

وقادت "شعاع" جولة تمويل لشركة "أنغامي"، وعملت لاحقاً كمستشار ومستثمر في صفقة اندماجها مع شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة "فيستاس ميديا أكويزيشن إنك" المدرجة في بورصة ناسداك، ورتبت "شعاع" استثمارات بقيمة 30 مليون دولار عبر تمويل الاستثمار الخاص في الأسهم العامة. ومع خبراتها الواسعة وقدراتها الاستثمارية العالية، مهدت المجموعة الطريق أمام "أنغامي" لبدء التداول بنجاح في بورصة ناسداك نيويورك تحت الرمز ANGH اعتباراً من 4 فبراير 2022.

وفي إطار تعليقه على النتائج الأولية لعام 2021، قال جاسم الصديقي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شعاع كابيتال: "أنا سعيد جداً بالتقدم الذي أحرزته (شعاع) خلال عام 2021. ومع اقتراب التخلص من الاستثمارات والمحافظ القديمة والأصول غير الأساسية، ينصب تركيزنا الآن على زيادة الإيرادات وعائدات المساهمين مع الحفاظ على نهجنا الصارم في ضبط التكاليف. ونحن واثقون من قدرتنا على اغتنام فرص الأعمال العديدة المتاحة لشركتنا على المدى الطويل، ونبذل قصارى جهدنا في إيجاد طرق جديدة لتنمية أعمالنا وتقديم عروض متميزة في السوق. وأنا متفائل جداً بخصوص قدرة المجموعة الآن على تحقيق نمو متسارع بعد تعزيز قدراتنا وفريق عملنا وعروضنا الجديدة".

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