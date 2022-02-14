جوائز غلفود للابتكار 2022 تكرّم الشركات الرائدة في قطاع الأغذية والمشروبات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كرّم معرض غلفود، أكبر حدث سنوي متخصص في مجال توريد الأغذية والمشروبات في العالم، في نسخته السابعة والعشرين مجموعة من المشاركين الذين قدموا أبرز الابتكارات والحلول الرائدة المصممة للارتقاء بالقطاع نحو مستوياتٍ جديدة.

وشهدت نسخة هذا العام من جوائز غلفود للابتكار مستوى غير مسبوق من المنافسة مع مشاركة ما يزيد عن 300 جهة عارضة من 39 دولة، حيث تنافست لتقديم حلول مبتكرة وجريئة لمواجهة التحديات الراهنة وتحقيق نقلة نوعية في القطاع وخاصة وسط التحولات السريعة التي يشهدها.

وفي معرض تعليقه على الموضوع، قال مارك نابير، مدير معرض غلفود: "يؤكد الإقبال اللافت للمشاركة هذا العام على مكانة جلفود كمنصة رائدة وموثوقة من قبل أبرز شركات القطاع لمشاركة أحدث ابتكاراتها والمساهمة في تحقيق تغيير إيجابي وتطوير قطاع الأغذية والمشروبات".

وأضاف: "شهدنا مجموعة واسعة من المشاركات المميزة والمبتكرة في المسابقة، مما زاد من صعوبة مهمة لجنة التحكيم في اختيار الفائزين. وتؤكد الحلول الرائدة التي قدمتها الشركات على الرؤية الهادفة إلى تجمعنا للابتكار والارتقاء بمستقبل القطاع نحو الأفضل".

وتولت لجنة من خبراء القطاع اختيار المشاركات الفائزة ضمن ثماني فئات هي: أفضل ابتكار في مجال المشروبات، ومشتقات الألبان، والأطعمة المبرّدة والمجمّدة، والمنتجات الحلال، والمنتجات العضوية، ومنتجات الصحة والعافية النباتية؛ بالإضافة إلى أفضل تأثير لحلول التعبئة والتغليف، والمنتج المستدام الأكثر تأثيراً.

التركيز على الاستدامة

فازت شركة ترتوليا بروجا للمشروبات بجائزة أفضل تأثير لتصميم الغلاف ضمن فئة المنتجات المستدامة عن مشروبات سان ماركو وسان رامون، القهوة المقطّرة والمعبأة في عبوات قابلة لإعادة التدوير وأغلفة ورقية قابلة للتحلل. كما حصدت مجموعة أولام الدولية المحدودة، الشركة الإماراتية المتخصصة بالأغذية والمنتجات الزراعية، جائزة المنتج المستدام الأكثر تأثيراً عن منتجها من اللوز المملح قليلاً والمعبأ في عبوة معدنية مصنوعة من مواد مركبة.

وقال كاميش إلاجوسيولا، رئيس مكتب الابتكار في أولام فود إنغريديتنس في هذا السياق: "تشكل المنتجات المستدامة إحدى أبرز جهود الابتكار في أولام. وتضم محفظتنا مجموعة واسعة من مراكز الابتكار التي تتوزع في مختلف أنحاء العالم، حيث نعمل عن كثب مع شركائنا لتقديم منتجات غذائية ومشروبات مستدامة ولذيذة في الوقت ذاته. وبالنسبة للمنتج الفائز، فتضمنت عملية صنعه استخدام اللوز المزروع بشكل مستدام، وتطبيق ممارسات تربية النحل المتطورة في أستراليا للحفاظ على تعداد النحل وتعزيز تلقيح بساتين اللوز بشكل طبيعي".

وأضاف: "نحرص على استخدام الطاقة الشمسية في ممارساتنا انسجاماً مع مبادئ الاستدامة، كما نقوم بتعبئة اللوز وتسويقه في عبوات من مواد مركبة، وفعالة من حيث التكلفة، وقابلة للتحلل البيولوجي، وقابلة لإعادة التدوير، من تصميم خبراء العمليات والتغليف".

منتجات الصحة والعافية

حصدت سبينوسي، الشركة الإيطالية المتخصصة بإنتاج الباستا المحضّرة على الطريقة المنزلية، جائزة منتج الصحة والعافية النباتية الأكثر ابتكاراً عن منتجها فيتوتشيني زيرو بلاس المصنوع من دقيق العدس الأحمر. وطورت الشركة هذا النوع من الباستا الفريدة، الغنية بالبروتين والألياف، لتناسب عملاءها من الرياضيين والأفراد الذين يتبعون نظاماً غذائياً صحياً.

ومن جهته، قال ماركو سبينوسي، مالك شركة سبينوسي: "صممنا منتجنا الغني بالبروتين ليكون الخيار المثالي لعملائنا من الرياضيين ومن يفضلون المنتجات الخالية من الجلوتين. ويأتي فوزنا بهذه الجائزة ليؤكد شعار منتجاتنا أغذية صحية للحفاظ على لياقتك، حيث تفخر علامتنا بتكريمها ضمن هذه الفعالية العالمية المرموقة. كما نفخر بهذا الإنجاز الذي يشجعنا على طرح مزيد من المنتجات المبتكرة في سوق المنطقة".

وبدورها، فازت شركة كينج كوفي سيرفيس المحدودة، ومقرها لاتفيا، ضمن فئة المشروب الأكثر ابتكاراً عن روكيت بين روستر/ روديز كمبوتشا، مشروب الكمبوتشا المحضر على البارد والمكون بنسبة 99% من القهوة والمناسب تماماً لمن يعتمدون نظام الكيتو. كما يتميز منتج القهوة المبتكر بأنه خالٍ كلياً من الكحول وحلال 100%. وحصدت شركة كوكيريكي الفرنسية جائزة المنتج المبرّد أو المجمّد الأكثر ابتكاراً عن منتجها من التونا النباتية بالكامل، والتي تضاهي التونا الطبيعية الطازجة بنكهتها وغناها بالألياف.

بينما حصلت شركة فونتيرا النيوزيلندية على جائزة المنتج الأكثر ابتكاراً من مشتقات الألبان عن زبدة كاربونزيرو العضوية لتؤكد على جهود نيوزيلندا الرائدة في قطاع الأغذية والمشروبات العالمي. وفي الوقت ذاته، فاز مركز التجارة الدولي بجائزة المنتج العضوي الأكثر ابتكاراً عن كبسولات زيت بذور البطيخ الأحمر الفريدة من نوعها.

وبدوره، قال فيكتور سيدورينكو، مدير فيستا ليدر محدودة المسؤولية، وشريك جمعية كيرسون لمنتجي البطيخ التي تندرج تحت مظلة مركز التجارة الدولي: "يشكل معرض جلفود مركزاً رائداً للأعمال باعتباره من أبرز الفعاليات الدولية المرتبطة بتوريد الأغذية وأكثرها تنافسية. ومن هنا تأتي أهمية المشاركة بالنسبة لنا، خاصة وأن الفوز بجائزة المنتج العضوي الأكثر ابتكاراً يشكل دعاية وفرصة ترويجية ثمينة لكبسولات زيت بذور البطيخ في الأسواق المناسبة".

وحصدت الشركة البرتغالية، كاروب وورلد برتغال المحدودة والمتخصصة بالمنتجات المحضّرة من الخرنوب، جائزة المنتج الحلال الأكثر ابتكاراً عن شراب كاروب بيو الغني بالحديد والكالسيوم والبوتاسيوم. وتولى مسؤولية تقييم المشاركات في جوائز جلفود للابتكار 2022 لجنة مرموقة مكونة من أبرز الشخصيات المتخصصة في القطاع مثل ليان والش، مؤسسة بالم للعلاقات العامة؛ وجين باراكلو، مؤسسة مجلة يلا؛ وكلوديا دي بريتو، الاستشارية والصحفية في مجال الأغذية والمشروبات؛ وفيصل ناصر، الشيف المقيم في أبوظبي ومؤسس مطعم لينتو؛ وفينيثا سوني، مديرة الخدمات الاستشارية التجارية في شركة أو سي أو جلوبال.

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