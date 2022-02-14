دبي تستعد للقاء أول مواطن روبوت "صوفيا"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تستعد دبي لاستضافة "صوفيا"، أول مواطن روبوتي بشري حقيقي في العالم، بشكل فعلي للمرة الأولى في مجال التدقيق الداخلي، وذلك على هامش أعمال الدورة العشرين للمؤتمر الإقليمي السنوي للتدقيق الداخلي الذي سينعقد في دبي في الفترة من 7 ولغاية 9 مارس 2022، والذي يعتبر أضخم مؤتمر ذكي للمدققين الداخليين.

وستقوم صوفيا، بإجراء جلسة تفاعلية حول مستقبل الذكاء الاصطناعي بعنوان "الذكاء الاصطناعي في مهنة التدقيق الداخلي"، وذلك في اليوم الثاني من المؤتمر الإقليمي السنوي للتدقيق الداخلي الذي تستضيفه جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات العربية المتحدة في مركز دبي التجاري العالمي تحت عنوان "الثورة والتحول على صعيد التدقيق الداخلي".

وكانت صوفيا قد أصبحت أول مواطن روبوتي في العالم بعدما منحتها المملكة العربية السعودية جنسيتها في أكتوبر من العام 2017، وقد عمل المنظمون على تسهيل تواجد صوفيا في أعمال المؤتمر الذكي كرمز لمستقبل الذكاء الاصطناعي.

وقال عبد القادر عبيد علي، رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين بدولة الإمارات: "نحن فخورون وسعداء لتقديم صوفيا هنا في دبي للمرة الأولى بهدف تسليط الضوء على الحتمية والضرورة الملحة للابتكار التكنولوجي في كافة المهن، وهو الأمر الذي يتسق مع إنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها أول حكومة في العالم لديها وزارة للذكاء الاصطناعي. وقد اخترنا عنوان المؤتمر "الثورة والتحول على صعيد التدقيق الداخلي" بهدف إبهار عقول المدققين الداخليين حول العالم."

وأضاف: "يكمن التحدي الذي يواجه المدققين الداخليين اليوم في التطور التكنولوجي، وأولئك الذين يفشلون في مواكبة ذلك سيصبحون خارج السياق وسيعفو عليهم الزمن، وبالتالي يجب عليهم أن يكونوا مستعدين للمستقبل وأن يصبحوا أذكياء على الصعيد الرقمي في هذه الحقبة التي تتميز بالذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين والروبوتات، وسيكون من شأن هذا المؤتمر أن يمكنهم من الانطلاق في رحلة تعليمية غنية بالأفكار الثاقبة حول الشكل الذي يمكن أن تبدو عليه مهنة التدقيق الداخلي في العشرين إلى الثلاثين سنة القادمة".

ويوفر المؤتمر فرصة للحضور لاستلام أكثر من 22 اعتماداً للتعليم المهني المستمر، وذلك لتعزيز عملية تطورهم المهني. وسيحظى المشاركون بفرصة التعلم من أكثر من 40 متحدثاً وقائداً ومؤلفاً دولياً سيشاركون تجاربهم وأفضل الممارسات والاتجاهات ودراسات الحالة، وذلك عبر أكثر من 44 جلسة سيديرها بعض أكبر الأسماء في مجال التدقيق الداخلي.

كما سيوفر المؤتمر عوامل جذب خاصة تتمثل في بعض المتحدثين البارزين مثل تيري كاتلر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة سيولوجي لابس الكندية والقرصان ذو القبعة البيضاء، والذي سيعقد جلسة بعنوان "أسرار من الداخل حول كيفية دخول القراصنة، ولماذا".

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