طيران الإمارات تفتتح صالة جديدة للمسافرين "القصر"

المصدر: دبي - وام

افتتحت طيران الإمارات صالة في مطار دبي الدولي للمسافرين الصغار غير المصحوبين بذويهم وتوفر الصالة الجديدة الواقعة بجوار صالة الدرجة الأولى في الكونكورس B.

ويمكن لأولياء الأمور أو الأوصياء الذين حجزوا مسبقا مع طيران الإمارات لخدمة القصر غير المصحوبين بذويهم توصيل المسافرين الصغار إلى مبنى الركاب 3 بمطار دبي الدولي حيث سيقوم فريق طيران الإمارات في المطار بإنهاء إجراءات سفرهم في صالة خاصة بالقصر غير المصحوبين تقع بين قاعاتي الدرجة السياحية والدرجتين الأولى والأعمال.

وبعد الانتهاء من إجراءات السفر سيرافق أحد أعضاء فريق طيران الإمارات لخدمات المطار المسافرين الصغار عبر الجوازات والأمن ومن ثم إلى صالة المغادرة المخصصة لهم وبعدها إلى بوابة الصعود إلى الطائرة.

وتقدم طيران الإمارات للمسافرين الصغار على متن الطائرة دمى وحقائب رائعة يمكنهم اصطحابها إلى المنزل مستوحاة من إكسبو 2020 دبي وتضم شخصيات طيران الإمارات الصغيرة كما أن جميع الدمى والحقائب مصنوعة من مواد معاد تدويرها والأكياس مصنوعة من قوارير بلاستيكية معاد تدويرها بالكامل.

ويتلقى المسافرون الصغار بمفردهم أثناء العبور "ترانزيت" في مطار دبي رعاية خاصة أيضا حيث يستقبلهم أفراد فريق طيران الإمارات للخدمات الأرضية ويرافقونهم إلى إحدى الصالات المخصصة للقصر غير المصحوبين أثناء انتظار رحلتهم التالية.

وينبغي حجز خدمات طيران الإمارات للقصر غير المصحوبين مسبقا قبل السفر وهي متاحة للأطفال من سن 5 إلى 11 عاما الذين يسافرون بمفرهم من دون مرافق بالغ كما يمكن حجز الخدمة أيضا لليافعين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما.

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