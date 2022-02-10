«العالمية للألمنيوم» تعتزم إنشاء مصنع لإعادة تدوير الألمنيوم

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أمس، عن خططها لبناء منشأة لإعادة تدوير الألمنيوم، بقدرة إنتاجية تبلغ 150 ألف طن سنوياً، مؤكدة أن المنشأة أول مصنع لإعادة التدوير تبنيه الشركة، ومن المقرر أن يكون الأكبر في الدولة.

وأفادت الشركة في بيان لها، بأنها تعتزم تسويق الألمنيوم المعاد تدويره، تحت الاسم الترويجي «إترنال» (EternAL)، في وقت ستعمل فيه المنشأة على إعادة تدوير خردة الألمنيوم المستهلكة، ليتم تحويله إلى أسطوانات عالية الجودة ومنخفضة الكربون.

وأوضحت الشركة أنها ستحصل على خردة الألمنيوم اللازمة لتشغيل المصنع، من الإمارات والمنطقة المحيطة.

وأكدت أنها تدرس حالياً جدوى المشروع، مرجحة أن يبدأ إنتاج المصنع في عام 2024.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عبدالناصر بن كلبان، إن إنشاء أول مصنع لإعادة التدوير تابع للشركة لإنتاج ألمنيوم «إترنال»، هو إحدى الخطوات التي نخطط لاتخاذها لتوفير الألمنيوم منخفض الكربون للمتعاملين في العالم.

وأضاف: «سيعزز هذا المصنع أيضاً مكانة (الإمارات العالمية للألمنيوم)، كشركة رائدة على مستوى العالم في إنتاج إسطوانات الألمنيوم، إذ ستزيد طاقتنا الإنتاجية من نحو 1.15 مليون طن سنوياً إلى نحو 1.3 مليون طن، وسط طلب متزايد باستمرار من المتعاملين على هذا المنتج ذي القيمة المضافة».

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