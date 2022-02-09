«دبي الإسلامي» يصدر بنجاح صكوكاً بـ750 مليون دولار

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلن بنك دبي الإسلامي، عن نجاحه في تسعير إصدار صكوك بقيمة 750 مليون دولار أميركي لأجل استحقاق يمتد إلى خمس سنوات، وبمعدل ربح 2.74% سنوياً.

وتمثل هذه الصفقة أول اصدار للصكوك من دولة الإمارات لعام 2022، ما يمهد الطريق لجهات الإصدار الأخرى للوصول إلى الأسواق الدولية للصكوك.

وأفاد البنك في بيان له، بأنه يواصل ريادته في قطاع التمويل الإسلامي، مع متابعة واهتمام قوي من قبل مختلف المستثمرين من أوروبا، وآسيا والشرق الأوسط.



وأضاف أنه على الرغم من مخاوف المستثمرين بشأن المعدلات العالمية، فإن بنك دبي الإسلامي نجح في إصدار صكوكه دون علاوة على الإصدار الجديد، وهو ما يعد دليلاً على الوضع الائتماني القوي للبنك، واستراتيجيتة الرشيدة للأعمال.



وأوضح البنك أنه تم تسعير الصكوك، بعد الانتهاء من عملية تسويق شاملة في السوق، حيث أطلع بنك دبي الإسلامي خلالها، المستثمرين، على أدائه المالي الإيجابي، خصوصاً خلال العام الماضي، في وقت شهد فيه الاكتتاب إقبالاً كبيراً من المستثمرين، إذ تخطى حجم الاكتتاب أكثر من 2.5 مرة.



وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي، الدكتور عدنان شلوان، إن نجاح هذه الصفقة يؤكد ثقة المستثمرين في بنك دبي الإسلامي، ويشدد على التزامهم تجاه دولة الإمارات.

وأضاف: «يمثل التسعير النهائي لهذا الإصدار عند 95 نقطة أساس لأجل خمس سنوات مقومة بالدولار الأميركي، أدنى هامش ائتماني على الإطلاق لأي من إصداراتنا للصكوك الممتازة ذات معدل ثابت. وهو إنجاز جدير بالذكر في ضوء الحالة المتقلبة التي تمر بها الأسواق».

وعبر شلوان عن سعادته بنتائج هذه الصفقة الأخيرة، متوقعاً أن تشكل سابقة تدفع البنوك الإسلامية الأخرى للاحتذاء بها.



وبحسب البيان، فقد تم إصدار الصكوك بموجب برنامج إصدار صكوك بنك دبي الإسلامي المحدود، وإدراجها في كل من بورصة «يورونكست دبلن» و«ناسداك دبي».

وتم تفويض كل من بنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية)، وبنك دبي الإسلامي، و«الإمارات دبي الوطني كابيتال»، وبنك أبوظبي الأول، وبيتك كابيتال، وبنك "إتش أس بي سي، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، للعمل بصفة مديري الإصدار الرئيسيين المشتركين، ومديري سجل الاكتتاب المشتركين لهذه الصكوك.

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