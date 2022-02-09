اتفاقية لتعزيز عملية الرقابة المالية عبر الحدود

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

وقّعت سلطة دبي للخدمات المالية، مذكرة تفاهم، مع سلطة مركز الخدمات المالية الدولي في الهند، من أجل التشاور والتعاون، وتبادل المعلومات، لتعزيز عملية الرقابة المالية عبر الحدود.

وأفادت «دبي للخدمات المالية» بأنه تم توقيع مذكرة التفاهم من قبل كل من رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية، فاضل العلي، ورئيس مجلس إدارة سلطة مركز الخدمات المالية الدولي، إنجيتي سرينيفاس، خلال مراسم توقيع افتراضية بتاريخ 28 يناير 2022.

ويحدد الاتفاق أطر التعاون المشترك، وتبادل المعلومات بين الطرفين، لتعزيز أعمال الرقابة والتنفيذ والإشراف على الشركات الكائنة في مناطق الاختصاص. كما ستدعم مذكرة التفاهم عملية تبادل المعلومات المتعلقة بالجرائم المالية، مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشاره، والمعلومات الخاصة بالعقوبات المالية المستهدفة.

وقال رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية، فاضل العلي، إن التطور السريع في التكنولوجيا والابتكار أسهم بشكل مباشر في تغيير وجه النظام المالي العالمي، مرحباً بفرصة تبادل الخبرات والمهارات، من خلال شراكة ستعمل على تنمية اقتصادات البلدين.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة سلطة مركز الخدمات المالية الدولي، إنجيتي سرينيفاس، إن الاتفاقية توفر أساساً قوياً لتعزيز التعاون الثنائي، ونتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع نظرائنا في سلطة دبي للخدمات المالية، من أجل تطوير وتنظيم الأسواق المالية في كلا مناطق الاختصاص.

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