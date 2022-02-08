«الإمارات الإسلامي» يطلق حساب «إماراتي للتوفير العائلي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن مصرف «الإمارات الإسلامي»، عن إطلاق حساب «إماراتي للتوفير العائلي».

وأفاد في بيان، بأن المنتج المصرفي يسهم في تعزيز الروابط الأسرية القوية التي يتميز بها المجتمع الإماراتي، عبر تمكين متعاملي الحساب من دعوة أفراد العائلة لفتح حسابات توفير فردية ومنفصلة، وفقاً لأعلى درجات الخصوصية، دون حد أدنى للرصيد، تحت مظلة حساب عائلي شامل. كما يمكن للمتعاملين الاستفادة من مجموعة مزايا وامتيازات، فضلاً عن مستويات أعلى لمعدلات الربح المتوقعة تصل حتى 0.75% سنوياً، استناداً إلى أرصدة حسابات أفراد الأسرة.

ويمكن للحساب الجديد أن يضم حتى 10 أفراد، يمكنهم الاستفادة من مجموعة واسعة من المزايا الاستثنائية، بما فيها بطاقة «إماراتي» الائتمانية المعفاة من رسوم العضوية، وقسائم تصل قيمتها حتى 700 درهم لبطاقتي: «إنفينيت» و«سيغنتشر»، أو 300 درهم للبطاقات البلاتينية. كما يحصل حملة البطاقات على 15 ألفاً من أميال «سمارت مايلز»، مكافأة إضافية على بطاقة «إماراتي» الائتمانية.

ويحصل متعاملو الحساب على خصم بنسبة 50% على رسوم إدارة تمويل السيارات، والتمويل السكني، والتمويل الشخصي، بخصم قدره 2500 درهم، بحد أقصى على التمويل السكني.

وقال نائب رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»، فريد الملا: «يقدم حساب (إماراتي للتوفير العائلي)، للمتعاملين من المواطنين، فرصة التمتع بتجربة مصرفية عالمية المستوى، مع مجموعة مزايا، نظراً لكونه مصمماً استناداً إلى فهمنا الموسع ورؤيتنا المتعمقة للعادات المصرفية وأنماط حياة متعاملينا من المواطنين».

وأضاف: «نحرص باستمرار على توفير حلول مبتكرة تساعد متعاملينا من المواطنين على تلبية احتياجاتهم ومواكبة طموحاتهم».

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