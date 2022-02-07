مريم السويدي الرابعة ضمن تصنيف سيدات الأعمال الخمسين الأكثر نجاحاً ونفوذاً في الشرق الأوسط

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشفت مجلة "فوربس الشرق الأوسط" عن قائمتها السنوية لـ "أقوى سيدات الأعمال في الشرق الأوسط" للعام 2022، التي تسلط الضوء على 50 سيدة أعمال نجحن بإظهار مرونة وقوة في مواجهة المصاعب سواء في أماكن العمل أو في مجتمعاتهن. تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة القائمة- التي ضمت 19 جنسية- بواقع 7 سيدات أعمال.

وقد حلت د. مريم بطي السويدي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع في المرتبة الرابعة ضمن أقوى 10 سيدات أعمال عربيات والأكثر نجاحاً ونفوذاً في الشرق الأوسط في عام 2022.

وتعليقاً على هذا الاختيار قالت د. مريم بطي السويدي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع: "يعمل فريق العمل في هيئة الأوراق المالية والسلع وفق رؤية القيادة الحكيمة ويبذل قصارى جهده لتكون أسواق المال بالدولة في مصاف الأسواق المالية المتقدمة ويضع نصب أعينه تحقيق رؤية القيادة الحكيمة بأن نكون من بين الأفضل عالمياً، علاوة على جعل الهيئة نموذجاً يحتذى للجهات التنظيمية بين الأسواق المالية الإقليمية والعالمية".

يستند تصنيف "فوربس"- الذي نشره موقع سي إن إن العربية" كذلك- على مجموعة من المعايير من بينها الإنجازات التي حققتها سيدات الأعمال خلال العام الماضي، والتعيين، وخبرة العمل بشكل عام، والمسؤولية الاجتماعية للشركات وغيرها من المبادرات التي تؤيدها سيدات الأعمال سواء للشخص أو للجهة، والأصول المدارة وعدد الموظفين

ووفقا لقائمة "فوربس" يحتل قطاع البنوك والخدمات المالية المرتبة الأولى بنسبة 16 مشاركة، يليه قطاع الشركات المتنوعة وقطاع التجزئة بست مشاركات لكل منهما، ثم قطاع التكنولوجيا بخمس مشاركات.

وبحسب "فوربس الشرق الأوسط" ضمت قائمة أقوى 10 سيدات أعمال في الشرق الأوسط في عام 2022- وفق ما هو منشور على "سي إن إن العربية"- كلاً من:

1- رجاء عيسى القرق، الجنسية: إماراتية، المدير الإداري ونائب رئيس مجلس الإدارة لمجموعة عيسى صالح القرق.

2- هناء الرستماني، الجنسية: إماراتية، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول.

3- سارة السحيمي، الجنسية: سعودية، رئيس مجلس الإدارة لـ"مجموعة تداول السعودية".

4- مريم بطي السويدي، الجنسية: إماراتية، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات.

5- حذام العليان، الجنسية: سعودية، رئيس مجلس الإدارة لـ"مجموعة العليان".

6- رندة الصادق، الجنسية: أردنية، المدير العام التنفيذي في البنك العربي.

7- هنادي بنت ناصر آل ثاني، الجنسية: قطرية، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة لشركة "أموال" المؤسس والرئيس التنفيذي لمشروع التطوير العقاري "مدينة الوعب".

8- نزهة حياة، الجنسية: مغربية، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للهيئة المغربية لسوق الرساميل.

9- شيخة خالد البحر، الجنسية: كويتية، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني.

10- لبنى العلياء، سعودية، رئيسة مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني. "ساب".

وتنحدر سيدات الأعمال في قائمة هذا العام من 19 دولة، يعملن في 17 قطاعاً، فيما تصدرت الإمارات ومصر قائمة الدول الممثلة في القائمة بواقع 7 سيدات أعمال، تليهما السعودية والمغرب والكويت وعمان بواقع أربع مشارِكات لكل منهم.

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