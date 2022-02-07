شركة SAP: إكسبو 2020 دبي منصة مهمة لتحفيز وتعزيز العلاقات التجارية العالمية

المصدر: سامح عوض الله - دبي

ضمن سلسلة فيديوهات مبادرة "الطريق إلى إكسبو 2020" التي أطلقتها غرفة تجارة دبي، لاستعراض مشاركة مجتمع الأعمال في إكسبو 2020 دبي، أطلقت الغرفة فيديو جديد ضمن السلسلة يستضيف سيرجيو ماكوتا، النائب الأول للرئيس في منطقة جنوب الشرق الأوسط لدى "إس. إيه. بي" (SAP) ، يتحدث فيه عن التكنولوجيا المسؤولة عن إيجاد تجربة سلسلة ومتكاملة لزوار المعرض.

وتناقش الحلقة الأحدث من سسلسة فيديوهات مبادرة "الطريق إلى إكسبو" أهمية التكنولوجيا في أجندة المعرض باعتبارها العمود الفقري للنهوض بالابتكار والاستدامة والأعمال والتجارة العالمية.

وقال ماكوتا في مستهل حديثه: "إن معرض إكسبو 2020 دبي هو بالفعل حدث كبير يحطم الرقم القياسي من حيث عدد الزوار. ومن الأشياء المثيرة للإعجاب حقاً هو أن التكنولوجيا المستخدمة لإدارة المعرض أصبحت نقطة جذب رئيسية تعمل على إيجاد منصة لصفقات تجارية جديدة وللابتكار وللتحول الرقمي. إكسبو 2020 دبي منصة مهمة لتحفيز وتعزيز العلاقات التجارية العالمية، حيث يضع أهدافاً جديدة في مجال الاستدامة كما أنه يمهد الطريق لمستقبل تعاوني ومبتكر".

وأشار ماكوتا إلى برمجيات شركة "إس. إيه. بي" (SAP) في المعرض ودورها في توفير تجربة أفضل للزوار، وذلك تماشياً مع كونها "شريك الحلول البرمجية المبتكرة لمعرض إكسبو 2020 دبي" وأول شريك دولي للحدث.

وأضاف: "يعتمد إكسبو 2020 دبي في عمله على حلول "إس. إيه. بي" (SAP)، وتتمثل أولويتنا في تعزيز تجربة الزائر وتوفير أحدث التقنيات المبتكرة. وينصب تركيز شركة SAP على ضمان تجربة متكاملة وسلسلة للمنظمين، والزوار، والمشاركين، وتعزيز رحلة العميل بشكل عام، بدءًا من رحلة التخطيط إلى التنفيذ. وتعمل الرؤى التي تقدمها تقنية الزمن الحقيقي المتكاملة من "إس. إيه. بي" (SAP) على صياغة تجربة الزائر بما يتوافق مع تفضيلاته؛ مثل إعلامه بأفضل مسار لجناحه المفضل. كما تسلط الضوء على نقاط الوقوف على الطريق، ويمكنها أيضاً توجيهه من خلال إظهار أحدث التقنيات والتطورات".

وأشار ماكوتا إلى التزام الشركة بالاستدامة وقال إنها تتماشى مع مبادرات معرض إكسبو 2020 دبي وحكومة الإمارات للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050 واستثمارها الكبير في الطاقة المتجددة.

وأضاف: "أطلقت SAP في الآونة الأخيرة حلول "إس. إيه. بي للعناية بالبيئة" (SAP Cares Environment)، و"شبكة الحوكمة المجتمعية" (Social, Governance Network)، وذلك خلال أسبوع إكسبو 2020 دبي للمناخ والتنوع الحيوي. وتوفر هذه الحلول لكل من المجتمع المحلي وللشركة خيارات تدعم أبراج التحكم الخاصة بالشركة SAP Control Tower وتسهم في الحد من الانبعاث الكربونية الصادرة عن قطاعات الأعمال الحكومية والخاصة. إن إكسبو 2020 دبي هو أهم حدث على الإطلاق، ليس فقط بسبب التكنولوجيا المحيطة به، ولكن أيضاً بسبب الأفكار والعروض المختلفة من 192 دولة مشاركة".

واختمم بقوله: "في رأيي، يجب على الجميع زيارة المعرض أكثر من مرة، حيث لن تكفي زيارة واحدة. إن معرض إكسبو 2020 دبي هو منصة تتيح لكم اليوم تجربة تكنولوجيا المستقبل. وكل جناح هو تمثيل لما تقدمه تلك الدولة أو تلك العلامة التجارية، مما يتيح للزوار الحصول على المزيد من المعرفة من حول العالم في كل زيارة لهم".

يُذكر أن سلسلة فيديوات "الطريق إلى إكسبو 2020"، التي تأتي تحت مظلة مبادرة "منصة ملتقى الأعمال"، التي أطلقتها غرفة تجارة دبي، تضاف إلى سلسلة المبادرات النوعية التي أطلقتها الغرفة لتعزيز وعي قطاع الأعمال بالمتغيرات في بيئة الأعمال. وتهدف السلسلة، التي أُطلِقَت بالتعاون مع مجلة "إنتربرينور الشرق الأوسط"، مجلة الأعمال الرائدة في المنطقة، إلى تجسيد الحيوية والمرونة التي يتمتع بها مجتمع الأعمال في إمارة دبي، بالإضافة إلى الفرص غير المسبوقة التي يوفرها إكسبو 2020 دبي. تتيح هذه السلسلة من الفيديوهات لقادة الصناعة الرئيسيين وصناع القرار المميزين بمشاركة أفكارهم حول تأثير المعرض وكيف يرون أنه مفتاح لعصر جديد من التجارة والازدهار.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news