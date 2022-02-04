«الصناعة»: خدمات مركز سعادة المتعاملين في دبي.. «إلكترونية وذكية»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عن إغلاق مركز سعادة المتعاملين في إمارة دبي، وتحويل خدمات المركز إلى الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي المتوفر على متاجر «أبل» و«أندرويد» أو عبر مركز الاتصال على الرقم (600565554)، ما ينعكس إيجاباً على الارتقاء بتجربة المتعامل، وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز والسعادة للمتعاملين، لتحقيق مستهدفات «حكومة الإمارات الذكية»، وتماشياً مع التوجهات الحكومية لرقمنة الخدمات. وتعد الوزارة، من أوائل الجهات الحكومية الاتحادية التي تبنت تسريع التحول الذكي ورقمنة الخدمات ضمن رؤية وطنية واضحة.

وأكد وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عمر صوينع السويدي، أن «هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع توجيهات القيادة بأن تكون حكومة الإمارات سريعة الاستجابة لمواكبة التطورات بإجراءات عالية الكفاءة، وحلول ابتكارية توفر خدماتها على مدار الساعة، وطوال أيام السنة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news