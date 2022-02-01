المزروعي: الإمارات تتصدر العديد من مؤشرات التنافسية العالمية في القطاع البحري

المصدر: أحمد الشربيني- دبي

أفاد وزير الطاقة والبنية التحتية، المهندس سهيل المزروعي، بأن الإمارات عبر جهودها في مواجهه تحديات جائحة "كورونا، تصدرت العديد من مؤشرات التنافسية العالمية في القطاع البحري، لافتا خلال افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض "بريك بلك الشرق الأوسط"، بدبي أمس إلى أن الامارات جاءت في المركز الثالث عالمياً في تيسير التجارة المنقولة بحراً، وتزويد السفن بالوقود، كما صنّفت موانئ الدولة ضمن أفضل عشرة موانئ عالمية في حجم مناولة الحاويات.

وأشار مسؤولون مشاركون في فعاليات مؤتمر ومعرض "بريك بلك الشرق الأوسط"، المخصص لقطاع شحن البضائع السائبة والمعدات الثقيلة للمشاريع الكبرى، والذي يختتم أعماله اليوم بمركز دبي التجاري العالمي، لـ"الإمارات اليوم"، إلى أن الجائحة دعمت توجهات التوسع بالخدمات الرقمية والتطبيقات الذكية في قطاع النقل البحري، متوقعين ظهور تأثيرات ذلك على القطاع بشكل ملحوظ خلال الفترات القريبة المقبلة.

وتفصيلا، قال وزير الطاقة والبنية التحتية، المهندس سهيل المزروعي، إن "سلسلة الإمداد العالمية والقطاع البحري تأثرت بشدة نتيجة جائحة (كوفيد-19)، وفي الإمارات، تضافرت الجهود لمواجهة مختلف التحديات وتلبية احتياجات السوق، وتم فتح جميع الموانئ في الدولة على مدار الساعة لتقديم خدماتها بشكل كامل للحفاظ على تدفق التجارة العالمية واستمرارية عمل سلاسل التوريد البحري لضمان إيصال السلع والإمدادات الحيوية".

وأشارت في كلمة افتتاحية له بالمؤتمر إلى أن "الدولة كانت من أوائل الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية التي تصنف البحارة على أنهم (عمال من ذوي الأولوية) ووفرت جميع التسهيلات اللازمة لتبديل وتغيير الأطقم البحرية بشكل آمن، وقدمت لهم الرعاية الطبية، ووفرت اللقاحات المعتمدة ضد فيروس كوفيد-19 وبشكل مجاني لجميع العمال الرئيسيين، بما في ذلك البحارة وموظفي الموانئ الذين يعملون في مياه الدولة".

وأضاف المزروعي: "لقد نُوجت هذه الجهود بتصدر الإمارات العديد من مؤشرات التنافسية العالمية في القطاع البحري، حيث جاءت في المركز الثالث عالمياً في تيسير التجارة المنقولة بحراً، وتزويد السفن بالوقود، كما صنّفت موانئ الدولة ضمن أفضل عشرة موانئ عالمية في حجم مناولة الحاويات"، لافتا إلى أن "رعايتنا لمؤتمر ومعرض "بريك بلك الشرق الأوسط" تأتي انطلاقًا من رؤيتنا لتعزيز دور الدولة كمركزًا عالميًا للخدمات اللوجستية والشحن البحري".

وبدوره قال المدير التنفيذي والمدير العام لـ "دي بي ورلد" الإمارات وجافزا: عبدالله بن دميثان، أن "نقص أعداد الحاويات المتاحة للاستخدام في الخطوط الملاحية الدولية والارتفاع الكبير في أسعار الشحن، قد دفع أصحاب البضائع إلى اللجوء لقطاع شحن البضائع السائبة لنقل شحناتهم من دون حاويات باعتبارها بضائع عامة، ما فتح المزيد من الفرص للقطاع. وفي حين أن الاضطراب في سلسلة الإمداد والتوريد قد يستمر لبعض الوقت، إلّا أن صناعة الشحن البحري قد بدأت تدريجيًا بالارتداد إلى مستويات أدائها الطبيعية"، لافتا إلى أنه "للتغلب على هذا الاحتقان في تدفق البضائع، قمنا بزيادة قدراتنا الاستيعابية وتحسينها في ميناء جبل علي، لرفع إمكاناتنا لاستقبال أعداد كبيرة من البضاع المنقولة عبر الحاويات بمختلف أنماط الشحن، اعتمادًا على مرافقنا وأصولنا المنتشرة حول العالم. وقد أسهمنا بشكل كبير في تعزيز تقدم قطاع شحن البضائع السائبة بالإمارات ومنطقة الشرق الأوسط عمومًا".

وأوضح رئيس قطاع الموانئ - مجموعة موانئ أبوظبي، سيف المزروعي، أنه "على الرغم من التحديات الكبيرة التي شهدها قطاع الشحن خلال العامين الماضيين بسبب تداعيات الجائحة العالمية، نجحت مجموعة موانئ أبوظبي بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في دعم الجهود الرامية إلى تسريع التعافي الاقتصادي وتعزيز استقرار الأعمال"، لافتا إلى أن "مجموعة موانئ أبوظبي واصلت خلال الأعوام القليلة الماضية تنفيذ المشاريع التطويرية عبر جميع أصولنا الاستراتيجية بما يشمل مشاريع التوسعة المستمرة في ميناء خليفة الرائد، والتوسعات اللافتة التي شهدتها موانئنا في منطقة الظفرة مثل ميناء المغرق الذي سيوفر ربطاً حيوياً بين العمليات البرية وقطاع النفط والغاز البحري".

بدورها قالت مستشار الوزير لشؤون النقل البحري بوزارة الطاقة والبنية، المهندسة حصة آل مالك، إن "الجائحة دعمت التحول للخدمات الرقمية والتطبيقات الذكية بشكل أكثر توسعا في قطاع النقل البحري"، لافتة إلى أن من "أبرز التوجهات العالمية في ذلك القطاع والتي تدعمها الدولة عبر المنظمة البحرية الدولية هي مباحثات دعم تمكين السفن ذاتية القيادة على مستوى العالم".

وأشار مدير الفعاليات في مؤتمر ومعرض "بريك بلك الشرق الأوسط"، بن بلامير، إلى أن "الجائحة كانت من المحفزات الفاعلة لدعم توسع الشركات بمختلف دول العالم للتحول للرقمنة في القطاع ، لا سيما أنه "مع التطورات المتسارعة في قطاع الشحن على مستوى العالم، والتحول نحو تبني الحلول الرقمية في جميع الأعمال، يتطلع قطاع الخدمات اللوجستية والبحرية العالمية إلى تعزيز محفظته الرقمية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للقطاع".

وأضاف مشاركون في جلسات المؤتمر أن " العامين الماضيين أثبتا أن الأهمية الكبرى للأتمتة والتعاملات الرقمية، لافتين إلى أنه هناك زيادة في الوعي بحجم المكاسب التي يمكن تحقيقها عند تكامل الكفاء مع التقنيات الحديثة".

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