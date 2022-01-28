«دبي الملاحية» تتيح تسجيل وتجديد رخص الدراجات المائية حتى عامين

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت سلطة مدينة دبي الملاحية، أنه بدءاً من يناير 2022، سيتمكن الأفراد من تسجيل أو تجديد رخصة الدراجة المائية الترفيهية لمدة عام أو عامين، وذلك بعد توفير تأمين للفترة المطلوبة.

وأكد الشيخ سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية، التابعة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن القرار الجديد يأتي ضمن جهود السلطة لتوفير حزمة من التسهيلات بشأن إجراءات التسجيل والتجديد للوسائل البحرية الترفيهية، في سبيل تحقيق أعلى معدلات سعادة ورضا المتعاملين.

وأوضح أن عملية تسجيل أو تجديد رخص الدراجات المائية الترفيهية لمدة عام أو عامين، تخضع لاشتراطات ومتطلبات لمزاولة النشاط، في مقدمتها توفير وثيقة تأمين صالحة خلال الفترة المطلوبة، حرصاً على حركة وملاحة الدراجات المائية.

وتابع: «تعمل السلطة على تحديث آليات الترخيص البحري للوسائل الترفيهية بأنواعها من حين إلى آخر، بهدف تعزيز كفاءة مكونات القطاع البحري، من خلال تطوير الأطر التشريعية المنظمة لمختلف الأنشطة البحرية والرياضات المائية، مع الالتزام بأفضل الممارسات الدولية».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news