أسواق المال تواصل مسارها الصاعد والسيولة 1.7 مليار درهم

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

واصلت أسواق المال المحلية مسارها الصاعد خصوصا سوق دبي المالي الذي أغلق بمؤشرات خضراء للجلسة الثالثة على التوالي فيما نجح سوق العاصمة في الارتداد صاعدا بعد تراجعات سجلها خلال جلسة التداول .

وحافظت الأسواق على السيولة اليومية حيث بلغت 1.7 مليار درهم بكلا السوقين .

وبحسب بيانات السوقين ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.5% مغلقًا عند مستوى 3188 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 267 مليون درهم .

وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 17 شركة من أصل 31 شركة تم تداولها، بينما انخفضت أسهم 6 شركات، وبقيت 8 على ثبات .

وارتد مؤشر سوق ابوظبي للأوراق المالية للارتفاع بنهاية الجلسة بنسبة 0.2% بعد أن سجل انخفاضا خلالها بنحو 1.6%، وسجل ادنى مستوى له عند 8581 نقطة، قبل ان يتحول للارتفاع ويغلق عند المستوى 8734 نقطة .

وارتفعت أسهم 14 شركة من أصل 51 شركة تم تداولها بينما انخفضت أسهم 29 شركة، وبقيت 8 على ثبات.

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