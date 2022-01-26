دبي تشهد تخفيضات كبرى حتى 90% على 500 علامة تجارية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أنه مع اختتام النسخة الناجحة الجديدة من مهرجان دبي للتسوق خلال نهاية الأسبوع الجاري، تنطلق الاحتفالات الختامية مع أفضل الصفقات والفعاليات العائلية والعروض الترويجية في الفترة من يوم غد الجمعة 28 يناير إلى يوم الأحد 30 يناير.

وأفاد بيان صدر أمس بأن التخفيضات الكبرى ستكون على 500 علامة تجارية تعرض مجموعة كبيرة من منتجاتها في أكثر من 2000 متجر في جميع أنحاء دبي.

وأكد أن التخفيضات الكبرى ستشجع المتسوقين على إعادة اكتشاف الصفقات والعروض الترويجية والفعاليات والأنشطة العديدة، مع تخفيضات تبدأ من 25% إلى 90% على العديد من المنتجات من الأزياء العصرية، ومنتجات الحياة العصرية، والإلكترونيات، والمنتجات المنزلية، وملابس الأطفال.

يذكر أن مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة هي المسؤولة عن تطوير قطاعي التجزئة والمهرجانات، وتسهم في تعزيز مكانة دبي وجهة سياحية عالمية من خلال باقة من فعاليات الترفيه والتسوق على مدار العام.

• 2000 متجر في دبي تشارك في التخفيضات الكبرى.

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