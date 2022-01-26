التضخم في أبوظبي يرتفع للشهر العاشر على التوالي

المصدر: عبير عبدالحليم ■ أبوظبي

بقيت معدلات التضخم في مؤشر أسعار المستهلك بأبوظبي موجبة خلال الأشهر الـ10 الماضية، وسجل ارتفاعاً بنسبة 3.1% في ديسمبر 2021، في إطار موجة تضخمية يشهدها العالم حالياً، مدفوعة بارتفاع الطلب، وأسعار الطاقة والنقل.

وكشف مركز الإحصاء في أبوظبي، أن أسعار تسع مجموعات سلعية حققت ارتفاعات خلال 2021 مقارنة بـ2020، إذ ارتفعت أسعار مجموعات: «النقل» بنسبة 10.1%، و«المطاعم والفنادق» 2.4%، و«الترويح والثقافة» 4%، و«التعليم» 0.9%، كما ارتفعت أسعار «الصحة» بنسبة 0.6% وأسعار «التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية للمنازل» بنسبة 1.1%، في حين ارتفعت أسعار «الاتصالات» بنسبة 0.2%، وأسعار «السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى» بنسبة 0.2%، وأسعار «التبغ» 0.1%.

ووفقاً للتقرير، فقد تراجعت أسعار ثلاث مجموعات سلعية خلال عام 2021 مقابل عام 2020 وهي: «الملابس والأحذية» بنسبة 4%، و«الأغذية والمشروبات» بنسبة 0.7%، ومجموعة «سلع وخدمات متنوعة» بنسبة 0.5%.

وذكر التقرير أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك لجميع الأسر في الإمارة ارتفع إلى 109.6 نقاط خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2021 مقابل 108 نقاط خلال الفترة نفسها من عام 2020.

وارتفع للأسر المواطنة إلى 109.9 نقاط مقابل 107.8 نقاط في عام 2020، في حين ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك للأسر غير المواطنة إلى 109.2 نقاط مقابل 107.9 نقاط خلال عام 2020.

وشهد التضخم في أبوظبي ارتفاعاً متواصلاً خلال الأشهر الـ10 الماضية، بعد أن سجل انخفاضات مستمرة خلال العامين الماضيين، واستمر الانخفاض خلال يناير وفبراير 2021، ليبدأ بعدها ارتفاعاً تدريجياً.

• %10.1 ارتفاعاً في أسعار مجموعة النقل خلال عام 2021.

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