36% منهم إمارتيون.. «الإمارات للدراسات المصرفية» يدرّب 32.7 ألف مهني خلال 2021

المصدر: الشارقة ــ وام

أعلن معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، عن تدريب 32 ألفاً و773 متدرباً ومهنياً من العاملين في القطاع المصرفي والمالي خلال عام 2021، شكّل الإماراتيون ما يزيد عن 36% منهم.

وقدّم المعهد خلال العام الماضي 1081 برنامجاً تدريبياً ضمن خطة التدريب السنوية للقطاع المصرفي، وخطة التدريب السنوية لقطاع التأمين، ومؤتمرات التعليم المالي، ومسارات التعلم والبرامج الخاصة، والشهادات المهنية المتخصصة، إضافة إلى برامج التنمية الوطنية.



وقال المدير العام لمعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، جمال الجسمي: «يسعدنا إتمام هذا العدد من المتدربين لتدريباتهم المهنية، حيث نعمل على تصميم برامجنا التدريبية سنوياً وفق الإحتياجات الحالية للأسواق الإقليمية والعالمية، في وقت حققت فيه تلك المقاربة نجاحات كبيرة بالنسبة لنا، وأيّدت سعينا الدائم لدعم التطوير المهني للعاملين في قطاع البنوك والتمويل».



وأوضح أنه خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2021، قدّم المعهد 316 برنامجاً متخصصاً شارك فيها 257 ألفاً و21 مهنياً من القطاع المصرفي والمالي، وغطت موضوعات متعددة منها العمليات المصرفية، وإدارة الائتمان، وتمويل المشاريع، والتكنولوجيا المالية، والتحليلات، والخدمات المصرفية الإلكترونية، وإدارة وقيادة الموارد البشرية، والخدمات المصرفية الإسلامية، والمبيعات والتسويق، وخدمة العملاء، وإدارة الجودة، والتعامل مع المخاطر، فضلاً عن موضوعات الامتثال، والخزينة، والخدمات المصرفية الاستثمارية.

ولفت الجسمي إلى أن المعهد تعاون مع هيئة التأمين لإعداد خطة التدريب لعام 2021، وشملت تقديم أكثر من 117 برنامجاً تدريبياً شارك فيها 3301 متدرب حتى الآن، كما نظّم المعهد خلال العام الماضي برامج تدريبية ومسارات تعليمية وفق طلب واحتياجات قطاع البنوك والتأمين، حيث نظم 62 برنامجاً تدريبياً خاصاً، و122 مساراً تعليمياً عبر منصات رقمية مختلفة، اجتذبت مجتمعة 4072.



واكد الجسمي أن المعهد نظم خلال عام 2021 خطة تدريب لوظائف مختلفة في القطاع المصرفي شملت 61 برنامجاً، شارك فيها 1540 متدرباً، بهدف تزويد المهنيين الإماراتيين بالمهارات، وصقلها ضمن مختلف المجالات المصرفية، ومساعدة القطاع على الوصول إلى أهدافه السنوية في مجالي التوظيف والتدريب، ما شكل خطوة أخرى ضمن التزام المعهد بدعم جهود التوطين بدولة الإمارات.

وأشار إلى التحاق11 ألفاً و676 إماراتياً بالمعهد خلال العام الماضي، وأكملوا تدريباتهم بنجاح، ما يمثل 36% من إجمالي المشاركين، لافتاً إلى أن 7241 إماراتياً التحقوا بخطة التدريب السنوية للقطاع المصرفي، بينما شارك 643 إماراتياً في خطة التدريب السنوية لقطاع التأمين، و980 إماراتياً في دورات ومسارات التعليم الخاصة.

وذكر أنه وبهدف جذب المواهب الإماراتية، نظم المعهد بالتعاون مع «تنفيذ» إحدى الشركات الفرعية لبنك الإمارات دبي الوطني، يوماً مفتوحاً للباحثين عن وظائف في القطاع المصرفي والمالي من الإماراتيين، وشهد اليوم المفتوح إجراء 40 مقابلة توظيف تم اختيار عدد من المرشحين للوظائف الشاغرة إضافة إلى الفرص المستقبلية المحتملة.

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