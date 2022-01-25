دبي تسجل أقل متوسط انقطاع للكهرباء عالمياً خلال2021

المصدر: دبي ــ وام

حققت هيئة كهرباء ومياه دبي رقماً عالمياً جديداً في متوسط انقطاع الكهرباء لكل مشترك، إذ سجلت دبي متوسط 1.43 دقيقة انقطاع لكل مشترك في العام، خلال 2021 مقارنة مع 15 دقيقة لدى نخبة من شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي.



كفاءة واستدامة

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، إن الهيئة تعمل في إطار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتوفير بنية تحتية متطورة وفق أعلى المواصفات العالمية، كما تسعى دائماً إلى تعزيز قدرة وكفاءة شبكات النقل والتوزيع، لتوفير خدمات الكهرباء والمياه، وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والاستدامة، ومواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه في دبي.

وأعرب الطاير عن فخره بأن تكون الهيئة جزءاً من الإنجازات التي تحققها الدولة على المستوى العالمي. وأضاف: «يأتي هذا الإنجاز المتمثل في تسجيل دبي لأدنى فترة انقطاع للكهرباء بمعدل 1.43 دقيقة لكل مشترك سنوياً، ليؤكد أننا نسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية القيادة في أن تكون دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم».



شبكات ذكية

أكد الطاير أن الهيئة تعتمد أحدث التقنيات في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة، وتشكل الشبكة الذكية مكوناً أساسياً في استراتيجية الهيئة لتطوير بنية تحتية متطورة، لافتاً إلى أن استراتيجية الشبكات الذكية في الهيئة تضم 10 برامج سيتم الانتهاء منها في المراحل القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل بحلول عام 2035، وتشمل: بنية تحتية متطورة لقياس بيانات استهلاك الكهرباء، وبنية تحتية متطورة لقياس بيانات استهلاك المياه، وإدارة الأصول، وأتمتة التوزيع والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وأتمتة النقل، وتكامل النظام، والاتصالات والبيانات الضخمة وتحليلها، والأمن.

وذكر أن الهيئة انتهت من تركيب أكثر من مليوني عداد ذكي للكهرباء والمياه في دبي، بما يسهم في رفع الكفاءة، وترشيد الاستهلاك، إضافة إلى تمكين المتعاملين من مراقبة استهلاكهم في أي وقت ومن أي مكان.



نسبة الفاقد

يشار إلى أن نتائج الهيئة تتفوق على نخبة الشركات الأوروبية والأميركية في العديد من المؤشرات، ففي عام 2020 بلغت نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء في الإمارة 3.3% مقارنة مع 6-7% في أوروبا والولايات المتحدة، ونسبة الفاقد في شبكات المياه 5.1% مقارنة مع 15% في أميركا الشمالية.

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