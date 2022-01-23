«ديوا» تنجز 16 محطة نقل كهرباء رئيسة خلال 2021

المصدر: دبي ■ وام

أقامت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» 16 محطة نقل كهرباء رئيسة جديدة خلال عام 2021، منها 14 محطة جهد 132 كيلوفولت بقدرة تحويلية 2100 ميغافولت أمبير، ومحطتا نقل جهد 400 كيلوفولت بقدرة تحويلية 4000 ميغافولت أمبير في «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، و«القوز الثانية»، إضافة إلى 222 كيلومتراً من خطوط النقل الهوائية جهد 400 كيلوفولت و97 كيلومتراً من الكبلات الأرضية جهد 132 كيلوفولت لربط المحطات بشبكة النقل الرئيسة.

وتغذي محطات النقل مناطق: السطوة، نخلة ديرة، جبل علي الصناعية الأولى، أم الدمن، البرشاء الأولى، البرشاء جنوب الثالثة، مردف، وادي الصفا الثانية، الخيران الأولى، الروية الثالثة، القوز الثالثة، معبر الخليج التجاري.

وبلغت الكلفة الإجمالية لهذه المحطات والمشروعات المرتبطة بها نحو مليارين و928 مليون درهم.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «في إطار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتوفير بنية تحتية متطورة ومتكاملة في دبي، فإننا نعمل في هيئة كهرباء ومياه دبي على توفير خدمات الكهرباء والمياه، وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية، والكفاءة، لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والمياه، ومواكبة احتياجات التنمية المستدامة في دبي».

وأضاف: «يأتي تدشين 16 محطة نقل جديدة خلال عام 2021 ضمن جهود الهيئة لرفع قدرة وكفاءة وجاهزية شبكة نقل الكهرباء في الإمارة، للوفاء بالاحتياجات المستقبلية للمتعاملين والمطورين وقطاعات الأعمال، مع توفير هامش احتياطي مناسب بالاعتماد على أحدث التقنيات الذكية، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز التحول الرقمي في جميع عملياتها الخدماتية والتشغيلية».

وأشار الطاير إلى أن القيمة الإجمالية لاستثمارات الهيئة في مشروعات نقل الكهرباء القائمة والمنجزة خلال عام 2021 بلغت 9.5 مليارات درهم، منها مليارا درهم لمشروعات النقل الرئيسة «جهد 400 كيلوفولت»، و7.5 مليارات درهم لمشروعات النقل الرئيسة «جهد 132 كيلوفولت».

من جهته، أشار النائب التنفيذي للرئيس لقطاع نقل الطاقة في الهيئة، المهندس حسين لوتاه، إلى أن إنجاز هذه المحطات تطلّب أكثر من 25 مليون ساعة عمل آمنة، باستخدام أحدث التقنيات المعتمدة عالمياً، مع ضمان أعلى معايير الأمن والسلامة، موضحاً أن إجمالي محطات النقل «جهد 132 كيلوفولت» بلغ 321 محطة، إلى جانب 33 محطة قيد الإنشاء.

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