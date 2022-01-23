«دافينشي».. برج سكني بلمسة من «باجاني أوتوموبيلي» الإيطالية

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يعتبر «دافينشي» من الأبراج السكنية ذات الطابع الجمالي المتوقع دخولها سوق دبي العقارية خلال الفترة المقبلة.

البرج من تطوير «شركة دار الأركان»، بالشراكة مع شركة «باجاني أوتوموبيلي» الإيطالية المتخصصة في تصنيع السيارات الرياضية.

يعتبر البرج أول مساحة سكنية في العالم مستوحاة من الطابع الحصري لشركة «باجاني»، فضلاً عن تشكيلة من المفروشات المصممة حسب الطلب، والتي تحمل علامتها التجارية.

يقع برج «دافينشي» على قناة دبي المائية، بالقرب من أبرز المعالم العمرانية في «وسط مدينة دبي».

يضم المشروع، الذي سيضاهي «وان هايد بارك» لندن، شققاً سكنية راقية تبدأ من غرفتي نوم، ومساحات من 2100 قدم مربعة، ومنازل «بنتهاوس» بمساحات تصل إلى 7000 قدم مربعة. ومن المتوقع الانتهاء من المشروع قبل منتصف 2023.

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