«مجموعة يلا» تعلن سحب قضية ضدها طواعية في الولايات المتحدة

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت «مجموعة يلا المحدودة»، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها والمدرجة في بورصة نيويورك، عن سحب الدعوى القضائية الجماعية المقامة ضد الشركة، ومديرها التنفيذي، طواعية، من قبل الجهة الرئيسية المدعية يوم 12 يناير 2022، وبذلك تنتهي الدعوى المقامة ضد الشركة نهائياً في مصلحة الشركة.

وأوضحت المجموعة في بيان لها، أن الدعوى القضائية أقيمت بسبب بعض تقارير البيع على المكشوف الصادرة في مايو 2021، والتي تضمنت أخطاء عدة وادعاءات مشوهة ومضللة وغير مدعمة بالأدلة بحق الشركة.

وأضافت أنه وعلى الرغم من دحض الادعاءات الواردة في تقارير البائعين على المكشوف علناً من جانب المجموعة، فإنه تم رفع دعوى قضائية جماعية ضد الشركة ومديرها التنفيذي في الولايات المتحدة، بناءً على الادعاءات الواردة في تقارير البيع على المكشوف، بدعوى أن الشركة انتهكت قواعد السوق وقوانين الأوراق المالية الأميركية.

وقد أمرت المحكمة المختصة في الولايات المتحدة المدعين الرئيسيين ومحاميهم بدعم دعواهم بأدلة ووثائق حقيقية وتعديل شكواهم وفقاً لذلك وتقديمها من جديد بحلول السابع من يناير 2022. ورغم منحهم الوقت الكافي، فشل المدعون ومحاموهم في إعادة تقديم الشكوى مع حلول الموعد النهائي الذي حددته المحكمة. ليقرر المدعون حينها ومحاموهم عدم الاستمرار في الدعوى، وسحبها طواعية في 12 يناير 2022، كما وافقوا على تحمل تكاليف القضية.

ولفتت المجموعة إلى أنه بذلك، يمنع المدعون الرئيسيون من إعادة تقديم الادعاءات نفسها ضد الشركة، مؤكدى أنه تم سحب جميع الدعاوى المقدمة ضد الرئيس التنفيذي للشركة أيضاً، والذي تم اختياره كمدعى عليه في القضية. وقد وافقت المحكمة على سحب الدعوى طوعاً في 13 يناير 2022 وتم اغلاق ملف الدعوى بشكل نهائي.

وأكدت الشركة طوال فترة التقاضي أن الدعوى المقامة ضدها لا أساس لها من الصحة وأن قرار المدعين ومحاميهم بسحب جميع مطالباتهم طواعية، يؤكد صحة ما قالته الشركة منذ اللحظة الأولى بأن الادعاءات الواردة في تقارير البيع على المكشوف عارية عن الصحة تماماً.

يذكر أن «مجموعة يلا المحدودة» تأسست عام 2016 وتطورت لتصبح مالكة أكبر منصة صوتية للترفيه الرقمي والتواصل الاجتماعي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويعتبر تطبيق «يلا» أحد أشهر تطبيقات المجموعة التي صممت خصيصاً لتناسب الثقافات المحلية لمجتمعات الشرق الأوسط.

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