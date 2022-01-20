«براكة» تحدّ من 22.4 مليون طن انبعاثات كربونية سنوياً

المصدر: أبوظبي ■ وام

أظهرت بيانات جديدة أن محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بأبوظبي، ستحد فور تشغيلها بالكامل من الانبعاثات الكربونية بكميات أكبر مما كان متوقعاً في السابق.

وأعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أن محطات براكة الأربع ستحد عند تشغيلها بالكامل من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، بزيادة تبلغ 6% عن الحسابات السابقة.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، محمد إبراهيم الحمادي: «تعد محطات براكة مصدراً مستداماً للطاقة في دولة الإمارات، إذ تقود حالياً أكبر الجهود من بين القطاعات كافة لخفض البصمة الكربونية في الدولة والعالم العربي».

وأضاف: «منذ بدء تشغيلها بشكل تجاري في عام 2021، أصبحت المحطة الأولى في براكة أكبر مصدر منفرد للطاقة الكهربائية الخالية تماماً من الانبعاثات الكربونية في العالم العربي، وأكبر مساهم في خفض البصمة الكربونية».

وأكد أن قرار دولة الإمارات بإضافة الطاقة النووية إلى محفظة مصادر الطاقة تظهر نتائجه الإيجابية اليوم، حيث تمضي مؤسسة الإمارات للطاقة النووية قدماً في تقديم أكبر المساهمات الرامية لتحقيق أهداف مبادرة استراتيجية تحقيق الحياد المناخي في الدولة بحلول عام 2050».

وبناء على البيانات الجديدة الخاصة بالانبعاثات الكربونية من المركبات، فإن الـ22.5 مليون طن التي ستحد منها محطات «براكة» الأربع تعادل 4.8 ملايين سيارة لمدة عام واحد، علماً بأن هناك ما يقرب من 3.5 ملايين سيارة على طرقات دولة الإمارات، وهو ما يؤكد الدور الأساسي لمحطات براكة في تسريع خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة في الدولة.

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