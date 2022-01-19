«طيران الإمارات»: 113 ألف وجبة نباتية خلال 2021

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كشفت شركة «طيران الإمارات» أن الخيارات النباتية عموماً تتصدر طلبات الوجبات الخاصة على رحلاتها.

وأفادت، في بيان، بأن الناقلة شهدت خلال يناير الجاري، زيادة كبيرة في طلب هذه الوجبات بفعل حركة «فيغانيواري» Viganuary العالمية التي تنشط خلال يناير من كل عام في التشجيع على اتباع «نظام فيغان الغذائي».

وذكرت أنها قدمت خلال يناير 2021 وجبات «فيغان» أكثر بنسبة 10% من أي شهر آخر، في وقت ازداد فيه إجمالي ما قدمته من وجبات «فيغان» خلال 2021 على 113 ألف وجبة.

وأوضحت «طيران الإمارات» أن تشكيلتها من المأكولات النباتية تضم أكثر من 170 طبقاً، لافتة إلى أنها تقدم وصفات بنكهات مستوحاة من مدن المنشأ أو الوجهة على رحلاتها.

وأكدت أنه يمكن للمسافرين على رحلات «طيران الإمارات» في جميع درجات السفر، طلب وجبات نباتية حتى 24 ساعة قبل المغادرة، كما توفر لمسافري الدرجتين «الأولى» و«الأعمال» أطباقاً نباتية في الصالات الخاصة بمطار دبي الدولي.

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